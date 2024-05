FIFA-Präsident gratuliert Fussballverband von Grenada zum 100-jährigen Bestehen

Spiel zwischen Legenden aus der Karibik gegen Legen aus dem Rest der Welt

FIFA-Präsident Gianni Infantino gratulierte dem Fussballverband von Grenada zum 100-jährigen Bestehen, das mit einem Spiel zwischen Legenden aus der Karibik gegen Legen aus dem Rest der Welt gefeiert wurde. Das Spiel fand im Kirani-James-Sportstadion statt, benannt nach dem grenadischen Sportler, der bei den Olympischen Spielen 2012 die Goldmedaille im 400-Meter-Lauf der Männer gewann. Im Team der Karibik standen Legenden wie Russell Latapy, Brent Sancho und Shaka Hislop. Für den Rest der Welt traten unter anderem Emanuel Adebayor, Jay Jay Okocha, Nwankwo Kanu, Anthony Baffoe, Alassane N’Dour, Dwayne De Rosario und Salomon Kalou an. Wenige Tage vor den Feierlichkeiten war am 2. Mai die Kampagne „Football for Schools“ in Grenada lanciert worden.

„Herzliche Glückwünsche euch allen zum 100-jährigen Bestehen des Fussballverbands von Grenada. Was für ein wahrhaft historischer Meilenstein“, sagte Infantino, der an seinen Besuch in Grenada anlässlich der Einweihung des Hauptsitzes des Fussballverbands erinnerte. „Ich hatte das grosse Vergnügen, dieses wunderschöne Land bereits 2017 zu besuchen und war neben der wundervollen Gastlichkeit ganz besonders von der Leidenschaft und dem Enthusiasmus der Menschen für den Fussball beeindruckt“, sagte er. „Ich weiss, dass der Fussballverband von Grenada engagiert dafür arbeitet, jungen Menschen im ganzen Land den Zugang zu unserem Sport weiter zu erleichtern, und ich freue mich, dass gerade das Programm 'Football for Schools' lanciert wurde, das die Freude am Fussball in die Klassenzimmer bringt und dessen einzigartige Kraft nutzt, um den Jungen und Mädchen wichtige Werte zu vermitteln und so eine Investition in die Zukunft des Landes darstellt.“