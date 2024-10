Gianni Infantino würdigt wegweisende Partnerschaft zwischen der FIFA und Lenovo

Lenovo wurde bei der Innovationsmesse „Tech World“ von Lenovo in Seattle (USA) als offizieller Technologiepartner der FIFA präsentiert. Die Partnerschaft umfasst die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in Kanada, Mexiko und den USA, die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien sowie weitere FIFA-Wettbewerbe.