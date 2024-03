FIFA-Präsident dankt Gastgeber der FIFA Beach-Soccer-WM™ – Brasilien schreibt Geschichte

Im Dubai Design District Stadium sahen insgesamt mehr als 70.000 Zuschauer die Spiele des Turniers. Diese Zahl bedeutet eine erhebliche Zunahme gegenüber der Austragung 2021 (53.149) und liegt mehr als doppelt so hoch wie beim Turnier 2019 (34.997). „Wir haben hier in Dubai ein unglaubliches Finale der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft 2024 erlebt“, sagte Infantino bei den Feierlichkeiten nach der Partie auf dem Sand von Dubai. „Herzlichen Glückwunsch an Brasilien zum Gewinn der sechsten Trophäe. Was für eine herausragende Leistung. Glückwunsch auch an Italien, das ebenfalls fantastische Leistungen gezeigt hat.“

Brasilien war indes nicht das einzige Land, das bei diesem Turnier Beach-Soccer-Geschichte schrieb. Während Italien zum dritten Mal Vize-Weltmeister wurde, holte die IR Iran mit einem 6:1-Sieg gegen Belarus zum zweiten Mal in der Geschichte des Turniers die Bronzemedaille. Kolumbien feierte sein Turnierdebüt, ebenso wie Ägypten, das mit dem 5:4 gegen die USA zudem seinen ersten Sieg bei diesem Turnier einfahren konnte. Die Seychellen sind 2025 Gastgeber der nächsten Auflage der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft. Damit werden dann seit der ersten Auflage im Jahr 2005 alle sechs Kontinentalverbände der FIFA eine FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft ausgerichtet haben. „Glückwunsch auch an die IR Iran und alle Gewinner der individuellen Auszeichnungen sowie an alle anderen teilnehmenden Nationen, dafür, dass sie so hervorragend gespielt und Millionen Fans erneut gezeigt haben, warum dieser Wettbewerb so grossartig ist“, fügte der FIFA-Präsident hinzu. „Vielen Dank auch an alle Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die so hervorragende Gastgeber waren.“