FIFA-Präsident freut sich auf eine spannende UEFA-Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

54 europäische FIFA-Mitgliedsverbände nehmen an der Qualifikation teilGianni Infantino war bei der Auslosung für die Qualifikation dabei und bezeichnete sie als fantastischen

54 europäische Teams wurden bei der Auslosung im Home of FIFA im schweizerischen Zürich in zwölf Gruppen mit vier oder fünf Teams aufgeteilt. Sie kämpfen um die 16 europäischen Startplätze für das nun 48 Mannschaften umfassende Turnier in Kanada, Mexiko und den USA.