FIFA-Präsident Gianni Infantino mit historischem Besuch auf den Cook-Inseln

Wie beim Kongress der ozeanischen Fussballkonföderation (OFC) am 19. Juli 2023 angekündigt, wird Gianni Infantino, der bereits Spiele in allen WM-Spielorten in Aotearoa Neuseeland besucht hat, mehrere FIFA-Mitgliedsverbände in der Region besuchen. Dabei kann er sich ein Bild der Projekte machen, die vom FIFA-Forward-Programm unterstützt werden und für die Fussballförderung in der Region zentral sind. „Ich bin stolz, diese fussballbegeisterten Nationen zu besuchen, denn für uns sind alle Länder wichtig, und seien sie noch so klein“, betonte der FIFA-Präsident. Im Anschluss an seine erste Rundreise im Pazifikraum wird der FIFA-Präsident WM-Gruppenspiele in Australien besuchen, ehe er weiteren Verbänden der OFC Besuche abstatten wird. Danach kehrt er für die entscheidende Turnierphase nach Aotearoa Neuseeland und Australien zurück.