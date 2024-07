Die regionalen Entwicklungsbüros bieten den FIFA-Mitgliedsverbänden wesentliche Unterstützung und Beratung und walten als zentrale Anlaufstelle für die regionale und lokale Umsetzung des FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms in Absprache mit der FIFA-Division Mitgliedsverbände in der FIFA-Niederlassung in Paris. Dank der stärkeren lokalen Präsenz kann die FIFA die zentralen Ziele und die Verhältnisse ihrer Mitgliedsverbände bei der Förderung des Fussballs von der Kinder- bis zur Elitestufe der Männer und Frauen besser verstehen.