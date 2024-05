Zu Ehren von César Luis Menotti: 1938–2024

Nach einer zehnjährigen Spielerkarriere, in der er auch in Brasilien an der Seite von Pelé im legendären Santos-Team spielte, wurde er 1970 Trainer. 1973 führte er Huracán beim Torneo Metropolitano zum ersten Profititel. Daraufhin wurde er 1974 nach dem enttäuschenden Abschneiden Argentiniens bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in der BRD zum Nationaltrainer der Albiceleste berufen.