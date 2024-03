Weltweite Qualifikation für die Mundial de Clubes FIFA geht in die heisse Phase

Erste Austragung der Mundial de Clubes FIFA™ für 2025 in den USA angesetzt

19 von 32 Klubs bereits für das Turnier qualifiziert

Weitere Plätze in Europa, Südamerika, Nord-, Mittelamerika und der Karibik, Asien sowie Afrika zu vergeben

Die Qualifikation für die erste Austragung des neuen weltweiten Klubwettbewerbs mit dem Namen Mundial de Clubes FIFA™ ist in vollem Gange. In den nächsten Wochen stehen zahlreiche wichtige Partien auf dem Programm.

Bei diesem neuen Wettbewerb spielen 32 Klubs aus allen sechs Konföderationen um den Weltmeistertitel.

19 Klubs haben ihren Platz bereits sicher. Rund um die Welt geht unterdessen das Rennen um die verbleibenden Qualifikationsplätze weiter. Die ozeanische Fussballkonföderation (OFC) ist die einzige Konföderation, in der alle Plätze bereits vergeben sind. In Europa (UEFA), Asien (AFC), Südamerika (CONMEBOL), Nord-, Mittelamerika und Karibik (Concacaf), Asien (AFC) und Afrika (CAF) sind hingegen noch Plätze frei.

Dieser Artikel informiert über die Teams, die sich noch qualifizieren können, sowie über die bevorstehenden Schlüsselspiele.

Europa (UEFA)

Insgesamt sind zwölf Plätze für europäische Klubs vorgesehen, von denen sich acht bereits qualifiziert haben.

Manchester City FC (ENG), Real Madrid CF (ESP) und Chelsea FC (ENG) nehmen als kontinentale Champions an der ersten Mundial de Clubes FIFA™ teil. Via Rangliste haben sich ausserdem FC Bayern München (GER), Paris Saint-Germain FC (FRA), FC Internazionale Milano (ITA), FC Porto (POR) sowie SL Benfica (POR) ihren Platz gesichert.

Somit sind noch vier Plätze zu vergeben: einer für den Gewinner der UEFA Champions League 2023/24 – sofern dies keiner der oben genannten bereits qualifizierten Klubs ist – und drei (oder vier) via Rangliste.

Italien

SSC Napoli (ITA) und SS Lazio (ITA) sind in der laufenden Saison der UEFA Champions League noch aktiv und können sich mit dem Titelgewinn qualifizieren. Auch eine Qualifikation via Rangliste ist für diese Klubs noch möglich.

Da sich Inter Mailand bereits einen Platz via Rangliste gesichert hat und sich maximal zwei Klubs aus einem Land über diesen Pfad qualifizieren dürfen, kann sich nur einer der drei Konkurrenten Juventus Turin (ITA), Neapel oder Lazio Rom noch via Rangliste für die Mundial de Clubes FIFA™ qualifizieren.

Lazio Rom müsste dafür das Finale der UEFA Champions League erreichen und auf dem Weg dorthin noch mindestens weitere zwölf Ranglistenpunkte sammeln. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel liegt Lazio im Duell mit dem FC Bayern München derzeit vorn. Das Rückspiel in Deutschland findet am 5. März statt.

Falls Lazio nicht zwölf weitere Punkte sammelt, könnte sich Neapel qualifizieren, wenn dem Team zwei weitere Siege in der UEFA Champions League gelingen. Nach dem 1:1 zu Hause gegen den FC Barcelona (ESP) ist noch alles offen. Das Rückspiel in Spanien wird am 12. März ausgetragen.

Juventus liegt in der Ranglistenwertung derzeit vorn, kann jedoch keine weiteren Punkte mehr holen. Der Klub aus Turin würde sich qualifizieren, wenn Barcelona und Bayern München ihre Spiele im März gewinnen.

Spanien

Neben Real Madrid, das durch den Titelgewinn in der UEFA Champions League 2021/22 qualifiziert ist, sind Club Atlético de Madrid (ESP), Barcelona und Real Sociedad de Fútbol (ESP) noch im Rennen, um Spanien bei der Mundial de Clubes FIFA™ zu vertreten.

Real Sociedad müsste dazu die diesjährige UEFA Champions League gewinnen, denn das Team ist nicht im Rennen um die Qualifikation via Rangliste. Im Rückspiel gegen PSG am 5. März müsste Real Sociedad dazu zunächst den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.

Atlético und Barcelona können sich noch über beide Pfade qualifizieren.

Atlético Madrid hat derzeit die besten Aussichten und kann sich die Teilnahme bei günstigen Ergebnissen sichern. Falls Barcelona und Real Sociedad beide im Achtelfinale ausscheiden, wäre Atlético – das nach der 0:1-Niederlage in Mailand am 13. März zu Hause zum Rückspiel gegen Inter antritt – für die Mundial de Clubes FIFA™ qualifiziert.

Barcelona müsste mindestens das Halbfinale der UEFA Champions League erreichen und gleichzeitig auf Ausrutscher von Atlético und Real Sociedad hoffen. Nach dem 1:1 im Hinspiel in Italien am 21. Februar empfangen die Katalanen Neapel am 12. März zum Rückspiel im eigenen Stadion.

Deutschland

Bayern München ist via Rangliste bereits für die Mundial de Clubes FIFA™ qualifiziert. Noch im Rennen sind BV Borussia 09 Dortmund (GER) und Rasen Ballsport Leipzig (GER).

Die Leipziger, die nach der 0:1-Heimniederlage gegen Real Madrid am 6. März zum Rückspiel nach Spanien reisen, müssen mindestens das Halbfinale der UEFA Champions League erreichen, um eine Chance zu haben, noch an Dortmund vorbeizuziehen, das nach dem 1:1 in Eindhoven am 13. März den PSV zu Gast hat. Jedes andere Ergebnis reicht Dortmund, um sich zu qualifizieren.

Österreich

Der FC Salzburg liegt in der europäischen Gesamtrangliste derzeit auf Platz 18 und ist in der diesjährigen UEFA Champions League bereits ausgeschieden. Doch das Team könnte von der Regel profitieren, dass sich maximal zwei Klubs aus dem gleichen Land qualifizieren können, ausser wenn es drei verschiedene Gewinner der UEFA Champions League aus dem gleichen Land gibt.

Da Italien, Spanien und Deutschland jeweils das Maximum von zwei Plätzen sicher haben, erhielte Salzburg einen Platz in den USA, wenn ein anderer Klub als PSV Eindhoven (NED), Arsenal FC (ENG) oder FC Kopenhagen (DEN) die diesjährige UEFA Champions League gewinnt.

Asien (AFC)

Für Asien sind vier Plätze bei der Mundial de Clubes FIFA™ vorgesehen. Bereits qualifiziert sind Al Hilal (KSA) und Urawa Reds (JPN) durch den Gewinn der AFC Champions League 2021/22 bzw. 2022/23.

Somit verbleiben noch zwei Plätze: einer für den Gewinner der diesjährigen AFC Champions League und der andere für einen Klub via Rangliste.

Via Rangliste sind Jeonbuk Motors (KOR), Ulsan HD FC (KOR) und Al Nassr (KSA) noch im Rennen. Alle drei Klubs haben zudem noch die Chance, sich als Gewinner der AFC Champions League zu qualifizieren, in der aktuell die Viertelfinalrunde läuft.

Jeonbuk trifft im rein koreanischen Viertelfinale (5. und 12. März) auf Ulsan. Da Jeonbuk derzeit im Ranking knapp vor Ulsan liegt, hätte das Team die Qualifikation mit einem Sieg in diesem Duell sicher.

Damit sich Ulsan qualifizieren kann, müsste das Team das Duell gegen Jeonbuk gewinnen und dann voraussichtlich auch im Halbfinale noch Punkte holen. Falls hingegen Al Hilal (Viertelfinale gegen Al Ittihad FC am 5. und 12. März) die diesjährige AFC Champions League gewinnt, ergäbe sich in Asien ein weiterer Platz via Rangliste, über die sich beide Teams potenziell qualifizieren könnten.

Al Nassr könnte sich mathematisch noch via Rangliste qualifizieren. Dazu müsste allerdings zunächst Al Hilal die AFC Champions League gewinnen, um einen zweiten Platz via Rangliste zu ermöglichen. Zudem müsste Jeonbuk dafür sorgen, dass Ulsan nicht weiterkommt. Schliesslich bräuchte Al Nassr dann auch noch genügend Punkte, um sich vor Ulsan zu platzieren. Al Nassr, das am 4. und 11. März auf Al Ain (UAE) trifft, könnte zudem noch den zweiten Platz via Rangliste erreichen, wenn Ulsan sich nur mit minimaler Punktausbeute gegen Jeonbuk durchsetzt und dann im Halbfinale ausscheidet. Al Nassr müsste zudem genügend Punkte sammeln, um Ulsan noch hinter sich zu lassen.

Afrika (CAF)

Afrika wird bei der Mundial de Clubes FIFA™ mit vier Teams vertreten sein. Zwei der Plätze sind bereits vergeben.

Al Ahly SC (EGY) hat sich als Gewinner der CAF Champions League 2020/21 und 2022/23 einen Platz gesichert. Der andere geht an Wydad Athletic Club (MAR), den Gewinner der CAF Champions League 2021/22.

Die Gewinner der aktuellen Austragung der CAF Champions League, deren Gruppenphase am 1. und 2. März endet, erhält einen weiteren Platz. Das beste Team in der Rangliste wiederum erhält den vierten Platz Afrikas.

Die einzigen Teams, die sich via Rangliste qualifizieren können, sind Mamelodi Sundowns FC (RSA) und Espérance Sportive de Tunis (TUN). Beide können auf diesem Pfad weiterkommen, wenn Al Ahly oder Wydad Athletic Club erneut die afrikanische Königsklasse gewinnen.

Am Samstag stehen in Afrika wichtige Partien an. Sollte sich Al Hilal S.C. (SDN) auswärts gegen Espérance Sportive de Tunis durchsetzen, wären die Sundowns sicher in den USA dabei.

Nord-, Mittelamerika und Karibik (Concacaf)

Für die Concacaf sind vier Plätze beim Turnier vorgesehen. Hinzu kommt ein weiterer Platz für ein Team aus den USA als Gastgeberland. CF Monterrey (MEX), Seattle Sounders FC (USA) und Club León (MEX) haben sich mit dem Titelgewinn beim Concacaf Champions Cup 2021, 2022 bzw. 2023 qualifiziert. Der vierte Platz geht an den Gewinner des Concacaf Champions Cup 2024. In dem Wettbewerb läuft derzeit noch die erste Runde, deren letzte Rückspiele vom 27. bis 29. Februar stattfinden.

Da Monterrey noch im laufenden Concacaf Champions Cup aktiv ist, bleibt für vier Klubs die Chance, sich via Rangliste für die Mundial de Clubes FIFA™ zu qualifizieren, nämlich Philadelphia Union (USA), Columbus Crew (USA), Liga Deportiva Alajuelense (CRC) und New England Revolution (USA).

Südamerika (CONMEBOL)

Sechs Plätze bei der Mundial de Clubes FIFA™ sind für südamerikanische Klubs eingeplant, und drei davon haben sich brasilianische Teams bereits gesichert.

SE Palmeiras (BRA) (2021), CR Flamengo (BRA) (2022) und Fluminense FC (BRA) (2023) sind die drei letzten Gewinner der CONMEBOL Libertadores und somit qualifiziert.

Ein weiterer Platz ist für den Gewinner der CONMEBOL Libertadores 2024 reserviert. Derzeit läuft in dem Wettbewerb noch die Qualifikationsphase. Die Rückspiele der zweiten Runde finden vom 27. bis 29. Februar statt. Via Rangliste sind zwei weitere Plätze zu holen.

Die besten Aussichten haben aktuell Club Atlético Boca Juniors (ARG), Club Atlético River Plate (ARG) und Club Olimpia (PAR). Im Verlauf der kontinentalen Königsklasse kann sich das Gesamtbild in Südamerika allerdings noch stark verändern.

Ozeanien (OFC)

Auckland City FC (NZL) hat sich den einzigen Platz Ozeaniens mit einer nicht mehr einholbaren Führung im OFC-Ranking gesichert. Der Klub hat die letzten zwei Auflagen der OFC Champions League gewonnen und sich 2024 für das nationale Play-off qualifiziert.

