Gastgeber der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ feiern historischen Entscheid für den Fussball

CONMEBOL-Präsident und FIFA-Vizepräsident Alejandro Domínguez dankte der FIFA für den historischen Entscheid, Marokko, Portugal und Spanien mit der Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ zu betrauen, wobei drei Jubiläumsspiele in Argentinien, Paraguay und Uruguay stattfinden. Das Turnier startet in Uruguay im selben Stadion, in dem bereits das letzte Spiel der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Jahr 1930 stattgefunden hat.