Tiago Mendes: "Ich hätte gerne bei diesem Turnier gespielt"

Club Atlético de Madrid ist am Dienstag im Viertelfinale der UEFA Champions League™ ausgeschieden, aber es gab nicht nur schlechte Nachrichten für die Colchoneros . Die Mannschaft von Diego Simeone qualifizierte sich für die erste Ausgabe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 25™ mit 32 Mannschaften und profitierte dabei vom Ausscheiden der anderen spanischen Mannschaft, die am Dienstag spielte, dem FC Barcelona. "Das Gute an der gestrigen Nacht war die Gewissheit, dass wir nächstes Jahr an der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen werden, was unglaublich ist", sagte der ehemalige Atlético-Spieler Tiago Mendes gegenüber FIFA.com/Inside. Der portugiesische Nationalspieler spielte sieben Jahre lang unter Simeone bei Atlético.

Bei diesem Turnier werden die besten Spieler der Welt mit ihren Vereinen gegeneinander antreten, und Tiago ist überzeugt, dass dies zu einem fantastischen Ergebnis auf dem Spielfeld führen wird. "Ich hätte gerne bei diesem Turnier mitgespielt. Es werden die besten Vereine und Spieler der Welt dabei sein, und ich kann mir vorstellen, dass viele Fans in die USA reisen werden, um diese Party zu genießen. Es wird ein einmaliges Erlebnis sein!" Bei der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die im Juni und Juli 2025 in den Vereinigten Staaten ausgetragen wird, treten Vereine aus allen sechs Konföderationen an, um den Weltmeistertitel zu erringen. Angesichts der Mannschaften, die in dieser Saison noch in der UEFA Champions League spielen, und der Mannschaften, die sich bereits für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 qualifiziert haben, wird der FC Salzburg aus Österreich in die Liste der europäischen Qualifikanten aufgenommen, falls ein anderer Verein als Arsenal in diesem Jahr den Pokal holt.