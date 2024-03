So wirkt sich die Auslosung der CONMEBOL Copa Libertadores 2024 auf das Rennen zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ aus

Drei von sechs Plätzen für südamerikanische Klubs noch zu vergeben

29 von 32 Teams in der Gruppenphase können sich als kontinentaler Champion qualifizieren

21 Klubs sind noch auf dem Ranking-Pfad im Rennen

Nach der Auslosung der Gruppenphase der CONMEBOL Copa Libertadores 2024 in Asunción (Paraguay) kennen die südamerikanischen Teams mit Ambitionen auf einen der drei verbleibenden Plätze bei der ersten Auflage der Mundial de Clubes FIFA 25™ (FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™) nun ihre ersten Schritte auf dem Weg zum Turnier. Die Gruppenphase beginnt am 2. April mit 32 Klubs. Das Finale wird am 30. November in Buenos Aires (Argentinien) ausgetragen.

Qualifiziert sich der Sieger für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025?

Ja. Das Team, das den Pokal in der Hauptstadt Argentiniens gewinnt, wird der vierte südamerikanische Champion bei dem Turnier mit 32 Teams im kommenden Jahr in den USA. Zwei weitere Plätze sind dann noch zu vergeben.

ABER...

Dies gilt nur, wenn der Titelträger NICHT erneut einer der drei brasilianischen Klubs Palmeiras, Flamengo und Fluminense wird, die den wichtigsten südamerikanischen Klub-Wettbewerb in den vergangenen drei Jahren gewonnen haben.

Was geschieht, wenn Palmeiras, Flamengo oder Fluminense erneut siegen?

In diesem Fall würden nicht zwei, sondern drei Plätze für die 21 Klubs verfügbar, die sich noch auf dem Ranking-Pfad für das Turnier qualifizieren können.

Die CONMEBOL-Qualifikation auf einen Blick

CONMEBOL: 6 Plätze bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ Bereits qualifiziert: 3 Klubs Palmeiras (BRA), Flamengo (BRA), Fluminense (BRA) (alle drei als kontinentale Champions).

Die folgenden Teams können sich als Champion 2024 qualifizieren: 29 Klubs Atlético Mineiro (BRA), River Plate (ARG), Club Nacional de Football (URU), CSD Independiente del Valle (ECU), Barcelona SC (ECU), Club Cerro Porteño (PAR), Estudiantes (ARG), Club Libertad (PAR), Club The Strongest (BOL), São Paulo (BRA), Club Bolívar (BOL), CA Talleres (ARG), Deportivo Táchira FC (VEN), CSD Colo-Colo (CHI), Club Alianza Lima (PER), LDU Quito (ECU), CA Peñarol (URU), Junior (COL), Caracas FC (VEN), Liverpool FC Montevideo (URU), Club Universitario de Deportes (PER), Grêmio FBPA (BRA), San Lorenzo de Almagro (ARG), Club Atlético Rosario Central (ARG), Millonarios FC (COL), Huachipato FC (CHI), CD Cobresal (PAR), Club Deportivo Palestino (CHI), Botafogo de Futebol e Regatas (BRA). Qualifikation noch möglich über den Ranking-Pfad: 2 Plätze*: 21 Klubs Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), Olimpia (PAR), Club Nacional de Football (URU), CSD Independiente del Valle (ECU), Barcelona SC (ECU), Club Cerro Porteño (PAR), Estudiantes (ARG), Club Libertad (PAR), The Strongest (BOL), Club Bolívar (BOL), Talleres (ARG), Deportivo Táchira FC (VEN), Colo-Colo (CHI), Club Alianza Lima (PER), LDU Quito (ECU), CA Peñarol (URU), Junior (COL), Caracas FC (VEN), Liverpool FC Montevideo (URU), Club Universitario de Deportes (PER). *3 Plätze über den Ranking-Pfad, falls Palmeiras, Flamengo oder Fluminense die Copa Libertadores 2024 gewinnen. Aktuell vorn im Rennen um die Qualifikation auf dem Ranking-Pfad: Boca Juniors (71 Punkte), River Plate (67), Olimpia (57)

Zusammenfassung der Qualifikation über den Ranking-Pfad