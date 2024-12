Sieger des ersten FIFAe World Cup™ mit eFootball™ bei historischen FIFAe Finals 2024 gekrönt

FIFAe Finals 2024 mit eFootball™ und Rocket League vom 5. bis 12. Dezember in Riad (Saudiarabien) ausgetragen

Nach zwei Wochen spektakulärer E-Fussball-Action fanden die FIFAe Finals 2024 am 12. Dezember in der SEF Arena im Ausgehviertel BLVD City in Riad (Saudiarabien) mit der Krönung der Weltmeister des FIFAe World Cup™ mit eFootball™ auf Konsole und Mobilgeräten ihren krönenden Abschluss.