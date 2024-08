Präsentation des Maskottchens der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™

Futsal wird immer beliebter und ist weltweit zweifellos eine der am stärksten boomenden Hallensportarten. Rund um den Globus spielen auf allen Stufen und in allen Gemeinschaften Millionen Menschen Futsal.

Anpfiff zum ersten FIFA-Turnier in Zentralasien ist am 14. September. Der neue Weltmeister wird schliesslich am 6. Oktober in der Hauptstadt Taschkent gekürt.