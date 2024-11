Präsentation der Stadien für den FIFA-Interkontinental-Pokal 2024™

CF Pachuca (Mexiko) ist als Gewinner des Concacaf Champions Cup 2024 für das Spiel 3 im Stadion 974 bereits gesetzt und wird dort am 11. Dezember im FIFA Derby of the Americas auf den Gewinner des Finales der CONMEBOL Libertadores zwischen Botafogo und Atlético Mineiro (beide Brasilien) treffen. Der Sieger spielt dann am 14. Dezember an gleicher Stätte gegen al-Ahly aus Ägypten um den FIFA Challenger Cup.