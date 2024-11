Nominationen für „The Best FIFA Football Awards™ 2024“

Erstmaliges Votum der Fans über The Best FIFA Männer 11 und The Best FIFA Frauen 11

Auf FIFA.com können die Fans in mehreren Kategorien über die Gewinner mitbestimmen. In den Kategorien „The Best – FIFA-Weltfussballer“, „The Best – FIFA-Weltfussballerin“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“, „The Best – FIFA-Welttorhüter“ und „The Best – FIFA-Welttorhüterin“ zählen die Stimmen der Fans, Teamkapitäne, Trainer und Medien zu gleichen Teilen.