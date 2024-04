Mexikanische Klubs in Poleposition für Qualifikation zur Mundial de Clubes FIFA 25™

Noch ein Concacaf-Startplatz für die Turnierpremiere im nächsten Jahr in den USA zu vergeben

Viertelfinalspiele des Concacaf Champions Cup diese Woche

Hinspiele im Viertelfinale der UEFA Champions League ebenfalls diese Woche

Das Rennen um den vierten und letzten Concacaf-Startplatz bei der ersten Ausgabe der Mundial de Clubes FIFA™ im nächsten Jahr (FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™) kommt diese Woche in die entscheidende Phase, wenn im Concacaf Champions Cup die Halbfinalisten ermittelt werden. In der UEFA Champions League steht derweil ebenfalls das Viertelfinale an. In Afrika sind nach dem Viertelfinale der CAF Champions League noch zwei Startplätze offen.

Die mexikanischen Klubs dominieren das Rennen um den Concacaf Champions Cup 2024, nachdem sich dank dem Gewinn der letzten drei Ausgaben bereits CF Monterrey (MEX), Seattle Sounders FC (USA) und Club León (MEX) für die WM qualifiziert haben.

Gleich drei der verbliebenen mexikanischen Klubs steigen mit einer Führung in ihr Viertelfinalrückspiel: Monterrey gegen Lionel Messis Club Internacional de Fútbol Miami (USA) nach dem 2:1-Auswärtssieg, CF Pachuca (MEX) gegen CS Herediano (CRC) im heimischen Hidalgo-Stadion mit einem 5:0-Vorsprung und Club América (MEX) gegen New England Revolution (USA) nach dem 4:0-Auswärtserfolg in der Vorwoche. Nur Tigres UANL (MEX) musste sich im Hinspiel auswärts gegen Columbus Crew (USA) mit einem 1:1 begnügen.

Sollte Monterrey erneut den Titel holen, würde sich ein Team über die Konföderationsrangliste qualifizieren, konkret Philadelphia Union (USA).

In Europa muss der fünffache Champions-League-Sieger FC Barcelona (ESP) sein Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain FC (FRA) gewinnen, um sich via Rangliste oder als Gewinner weiter qualifizieren zu können. Sollte das Team von Xavi ausscheiden, wäre Club Atlético de Madrid (ESP) via Rangliste qualifiziert, egal, wie lange der BV Borussia 09 Dortmund (GER) noch im Titelrennen bleibt. Der FC Salzburg würde sich seinerseits das WM-Ticket sichern, sollte Arsenal FC (ENG), der sich nur noch als Gewinner qualifizieren kann, am FC Bayern München (GER) scheitern. Die Hinspiele finden am 9. und 10. April statt, die Rückspiele eine Woche später. Für die beiden letzten UEFA-Startplätze kommen keine weiteren Teams mehr in Frage.

Ebenfalls noch zwei Startplätze sind in Afrika zu vergeben, nachdem Al Ahly (EGY) und Wydad Athletic Club (MAR) als Gewinner der CAF Champions League 2020/21 und 2022/23 bzw. 2021/22 für die WM bereits gesetzt sind. Während ein Startplatz für den diesjährigen Gewinner reserviert ist, wird der andere via Rangliste vergeben, entweder an Mamelodi Sundowns FC (RSA) oder Espérance Sportive de Tunis (TUN). Beide Teams gewannen ihre Viertelfinalspiele gegen Young Africans SC (TAN) bzw. AS des Employés de Commerce Mimosas (CIV) im Elfmeterschiessen, nachdem in der regulären Spielzeit keine Tore gefallen waren. Nun duellieren sie sich am 19. und 26. April im Halbfinale. Sollte hingegen Al Ahly, das am 20. und 26. April im zweiten Halbfinale auf Tout Puissant Mazembe (COD) trifft, seinen Rekord auf zwölf Champions-League-Siege ausbauen, wären beide Mannschaften automatisch qualifiziert.

In Asien ist noch ein Startplatz offen, der entweder an den Gewinner der AFC Champions League 2023/24 geht oder via Rangliste besetzt wird. Der Ulsan HD FC (KOR) würde sich das Ticket zulasten von Jeonbuk Motors FC (KOR) sichern, sollte er im diesjährigen Wettbewerb einen weiteren Sieg oder noch zwei Unentschieden verbuchen oder ins Finale einziehen. Ulsan trifft am 17. und 24. April auf Yokohama F. Marinos (JPN). Das japanische Team, das von Harry Kewell trainiert wird, kann sich nur noch mit dem erstmaligen Gewinn der AFC Champions League qualifizieren. Im anderen Halbfinale, das am 16. und 23. April ausgetragen wird, stehen sich Al Ain FC (UAE) und der vierfache Gewinner Al Hilal (KSA) gegenüber, der als Sieger von 2021 das WM-Ticket bereits in der Tasche hat. Sollten die Saudis ihren fünften Titel holen, wären die beiden koreanischen Klubs, die die Konföderationsrangliste anführen, beim Turnier in den USA dabei. Wenn sowohl Al Hilal als auch Ulsan ins Finale einziehen, hätte hingegen Jeonbuk seinen WM-Startplatz auf sicher.