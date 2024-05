Marke der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Seychellen 2025™ feierlich präsentiert

Elvis Chetty, SFF-Präsident und Vorsitzender des lokalen Organisationskomitees, sagte: „Die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft 2025 ist nicht bloss ein Turnier, sondern eine einmalige Chance für die Seychellen. Die Ausrichtung einer Veranstaltung dieser Grössenordnung verspricht eine beträchtliche Wirkung und eine beispiellose Entwicklung für unsere Inseln sowie die Fussballgemeinschaft im Allgemeinen.“ 2025 wird die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ nach der Premiere 2005 zum 13. Mal ausgetragen. Seit 2009 findet das Turnier alle zwei Jahre statt. Nach den unvergesslichen Gastspielen in der AFC (2009 und 2024 in Dubai), der Concacaf (2017 auf den Bahamas), der CONMEBOL (2019 in Paraguay), der OFC (2013 in Tahiti) und der UEFA (2011 in Italien, 2015 in Portugal und 2021 in Russland) sowie der Ausgabe 2025 wird das Turnier binnen zwölf Jahren auf allen Kontinenten gastiert haben.