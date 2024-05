Gruppenauslosung für die historische FIFA Futsal-WM Usbekistan 2024™ im Livestream auf FIFA+

Am Sonntag, 26. Mai, findet die Gruppenauslosung für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ statt, das erste FIFA-Turnier in Zentralasien. Die Fans können diese historische Veranstaltung als Livestream auf FIFA+ miterleben. Die Auslosung auf dem beeindruckenden Registan-Platz in Samarkand beginnt um 21:00 Uhr. Dabei erfahren die 24 teilnehmenden Teams, darunter Titelverteidiger Portugal und Rekordweltmeister Brasilien, aber auch die Turnierdebütanten Afghanistan, Frankreich, Neuseeland und Tadschikistan, ihre jeweiligen Gegner in den Gruppenspielen. Der Registan-Platz gehört seit 2001 zum UNESCO-Welterbe und ist mit zahlreichen azurblauen Mosaiken einer der schönsten Orte an der historischen Seidenstrasse. Er bildet das Zentrum der Altstadt von Samarkand, wo Osten und Westen zusammentreffen. Die Auslosung wird somit ein weiterer symbolischer Moment, in dem der Fussball die Welt vereint. Während der Veranstaltung wird es kulturelle Darbietungen von der traditionellen Tanzgruppe Navruz und Bek geben. Zudem wird von Sevara Nazarkhan und Jenisbek Piyazov ein in Usbekistan komponiertes Lied vorgestellt. Die Auslosung wird von dem bekannten usbekischen Sport-Kommentator Davron Fayziyev präsentiert und von FIFA-Turnierdirektor Jaime Yarza geleitet. Die Assistenten bei der Auslosung sind Server Djeparov, Usbekistans Rekord-Nationalspieler und zweimaliger Fussballer des Jahres in Asien, sowie Kike Boned, zweimaliger Gewinner der FIFA Futsal WM™. Louis Saha, FIFA-Legende und Ex-Nationalspieler Frankreichs, vervollständigt das Trio der Assistenten. Zu den Gästen gehören Adkham Ikramov, Sportminister der Republik Usbekistan, und Ravshan Irmatov, erster Vizepräsident des usbekischen Fussballverbands, der auch eine Rede halten wird. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat vorab eine Grussbotschaft aufgezeichnet, die während der Veranstaltung eingespielt wird. Der Futsal hat sich in Usbekistan im letzten Jahrzehnt enorm entwickelt. Das Land ist nach Hongkong (1992), Chinese Taipei (2004) und Thailand (2012) der vierte AFC-Mitgliedsverband, der eine FIFA Futsal-WM ausrichtet. Die folgenden 24 Teams nehmen am Turnier teil: Afghanistan, Angola, Argentinien, Brasilien, Costa Rica, Frankreich, Guatemala, IR Iran, Kasachstan, Kroatien, Kuba, Libyen, Marokko, Neuseeland, Niederlande, Panama, Paraguay, Portugal, Spanien, Tadschikistan, Thailand, Ukraine, Usbekistan und Venezuela. Das Turnier beginnt am 14. September. Der neue Weltmeister wird im Finale am 6. Oktober gekrönt. Fans, die sich für Tickets für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024™ interessieren, können hier Ticketinfos abonnieren.