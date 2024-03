FIFA lobt IFAB-Beschluss zu dauerhaften Auswechslungen bei Gehirnerschütterungen

Mattias Grafström (interimistischer FIFA-Generalsekretär und Vorsitzender des IFAB-Vorstands): „wichtiger Schritt“

FIFA vor Lancierung einer weltweiten Sensibilisierungskampagne für Gehirnerschütterungssymptome

Eine von mehreren Spielregeländerungen, die bei der 138. IFAB-Jahresversammlung verabschiedet wurden

Der Beschluss, dauerhafte Auswechslungen im Falle von Gehirnerschütterungen in die Spielregeln aufzunehmen, wurde bei der 138. Jahresversammlung des IFAB auf der Grundlage umfassender medizinischer Forschung und zum Wohle der Spieler getroffen.

„Ich denke, wir scheuen uns nicht davor, Verantwortung zu übernehmen, und wir wollen wirklich all unsere Entscheidungen auf der Grundlage von Daten und medizinischem Expertenwissen treffen“, so Mattias Grafström, interimistischer FIFA-Generalsekretär, im Anschluss an die Sitzung in Loch Lomond (Schottland). „Auf dieser Grundlage haben wir auch den heutigen Beschluss zu dauerhaften Auswechslungen im Falle von Gehirnerschütterungen getroffen, den wir für einen sehr wichtigen Schritt halten“, fügte Grafström hinzu, der als neuer Vorsitzender des IFAB-Vorstands bestätigt wurde.

Darüber hinaus bestätigte die FIFA den Start einer globalen Kampagne zur besseren Sensibilisierung für die Symptome von Gehirnerschütterungen und deren fachmännische Behandlung. Ausserdem soll weiterhin in die Gewinnung medizinischer Erkenntnisse über Gehirnerschütterungen investiert werden.

„Wenn es aufgrund eines Verdachts auf Gehirnerschütterung Zweifel daran gibt, ob ein Spieler weiterspielen kann, sollte er das Spielfeld verlassen, um fachmännisch untersucht zu werden“, so Noel Mooney, Geschäftsführer des walisischen Fussballverbands. „Die uns vorliegenden medizinischen Nachweise deuten darauf hin, dass die Zeit dazu nicht ausreicht, wenn der Spieler weiterhin am Spiel teilnimmt. Und der Schutz der Spieler steht grundsätzlich an erster Stelle.“

Mooney weiter: „Warum sollte man riskieren, dass ein Spieler mit einer möglichen Gehirnerschütterung wieder ins Spiel kommt, weil die Tests, die man am Spielfeldrand vornehmen kann, keine definitive Aussage darüber zulassen, ob eine Gehirnerschütterung vorliegt oder nicht? Daher ist die Sache ganz einfach. Wenn ein Zweifel an der Sicherheit des Spielers besteht, sollte dieser Spieler aus dem Spiel genommen werden."

Der Beschluss wird in die neuste Ausgabe der Spielregeln aufgenommen, die am 1. Juli 2024 in Kraft tritt.

Die 138. Jahreshauptversammlung des IFAB 01:02

Die 138. Jahreshauptversammlung des IFAB Previous 01 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) 02 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) 03 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) 04 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) 05 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) 06 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) 07 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) 08 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) 09 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) 10 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) - Press Conference 11 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) - Press Conference 12 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) - Press Conference 13 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) - Press Conference 14 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) - Press Conference 15 / 15 IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) - Press Conference Next