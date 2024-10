FIFA Afrika-Asien-Pazifik-Pokal-Spiel live auf FIFA+

Der Gewinner dieses Duells darf nicht nur als erstes Team die neue Trophäe in die Höhe stemmen, sondern qualifiziert sich auch für die nächste Wettbewerbsphase, den FIFA Challenger Cup, wo er am Samstag, 14. Dezember, in Doha (Katar) auf den Sieger des FIFA Derby of the Americas trifft. Der Sieger des FIFA Challenger Cup misst sich dann am Mittwoch, 18. Dezember, im Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals™ wiederum in Doha mit UEFA-Champions-League-Sieger Real Madrid.