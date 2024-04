Drogba: "Dieser Wettbewerb ist für die afrikanischen Teams sehr wichtig"

Einmalige Chance für die afrikanischen Teams, so der Ivorer

Eine Saison mit Olympique Marseille reichte ihm, um zur Legende zu avancieren, als er den Klub 2004 ins UEFA-Pokalfinale führte. Mit Chelsea gewann er schliesslich sämtliche Titel und krönte seine Karriere mit dem Triumph in der UEFA Champions League. Im Finale von 2012, als eigentlich alles gegen die Blues sprach, bezwangen die Engländer in München den FC Bayern auch dank einer überragenden Leistung des Ivorers.

Dies sind nur zwei der vielen Erfolge, die dem Flair und der Klasse Drogbas in seiner glorreichen Klub- und Nationalteamkarriere zu verdanken sind. Mit der goldenen Generation der Elefanten, deren Speerspitze er bildete, bestritt er drei FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ und schrammte zwei Mal knapp an der kontinentalen Krone vorbei. 2015 gewannen die Ivorer schliesslich den Afrikanischen Nationen-Pokal, allerdings dann schon ohne ihren Star.

Wenn man diesen erfolgshungrigen Wettkampftyp fragt, ob er einst gerne an einem Turnier wie der Mundial de Clubes FIFA™, der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Teams aus allen sechs Konföderationen, teilgenommen hätte, liegt die Antwort auf der Hand.

„Die Klubs und die Spieler haben bei diesem Turnier die Möglichkeit, sich auf höchstem Niveau zu messen“, so die FIFA-Legende. „Es gibt zwar schon die Fussball-WM, doch die wird nur alle vier Jahre ausgetragen. Zudem können nicht alle daran teilnehmen“, sagt der erste ivorische Torschütze in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

„Was muss das für einen Spieler aus der Elfenbeinküste oder einem anderen afrikanischen Land für ein Gefühl sein, wenn er vor grossen Klubs wie Chelsea, Barcelona oder Real Madrid Weltmeister wird“, schwärmt der ehemalige Star der Blues, mit denen er in der Premier League und Europa an die Spitze stürmte, nachdem er in der zweiten französischen Division begonnen und sich mit viel Fleiss und Willen nach oben gekämpft hatte.