Die Spannung vor dem Start der FIFA Series™ steigt

Wayne Forde, Präsident des Fussballverbands von Guyana

Nick Taylor, Nationalspieler (Kambodscha)

"Ich finde es großartig, dass die FIFA dieses neue Turnier organisiert. Es ist toll, dass Länder aus verschiedenen Kontinenten gegeneinander spielen können. Wir werden auf zwei afrikanische Mannschaften treffen, was für uns eine seltene Gelegenheit ist. So können wir verschiedene Fussballstile kennenlernen, auf andere Spieler treffen und uns anderen Herausforderungen stellen. Ich denke, dass die FIFA Series für uns, die Nationalmannschaft und langfristig auch für die FIFA von großem Nutzen sein wird."

Hugo Broos, Cheftrainer Südafrika

"Natürlich blicke ich auch in die Zukunft. Ich habe bereits gesagt, dass es in unserer Gruppe einige Spieler gibt, die 35, 34, 36 Jahre alt sein werden, wenn die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten von Amerika ausgetragen wird. Wir müssen uns also auch nach Ersatz umsehen. Erstens müssen wir diese Spiele als eine Gelegenheit sehen, neuen, jüngeren Spielern die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, ob sie das Niveau der Bafana Bafana haben.