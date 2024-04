Spannendes Rennen um die Qualifikation für die FIFA Mundial de Clubes 25™ zwischen Concacaf-Trio

Columbus Crew und das mexikanische Duo América und Pachuca immer noch im Qualifikationsrennen für die Mundial de Clubes FIFA 25™

Alle drei spielen diese Woche in den Halbfinal-Hinspielen des Concacaf Champions Cup

Entscheidung in Asien und Afrika um die letzten WM-Startplätze möglicherweise in den nächsten Tagen

Columbus Crew (USA) und das mexikanische Duo Club América und CF Pachuca sind weiter im Rennen um die Qualifikation für die erste Mundial de Clubes FIFA™ (FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™) und bestreiten diese Woche die Hinspiele im Halbfinale des Concacaf Champions Cup. In Asien und Afrika könnten derweil die letzten WM-Tickets vergeben werden.

Concacaf

CF Monterrey (Mexiko) steht im Halbfinale der diesjährigen Kontinentalmeisterschaft, ist als Gewinner der Ausgabe 2021 aber bereits für die WM qualifiziert, die nächstes Jahr mit 32 Teams in den USA ausgetragen wird.

Die Mission für die anderen drei Halbfinalisten ist klar, wenn auch alles andere als einfach. Sie müssen den Concacaf Champions Cup gewinnen, um sich ebenfalls zu qualifizieren.

Da pro Land nur zwei Klubs zugelassen sind und Monterrey und Club Léon als Gewinner bereits als WM-Teilnehmer aus Mexiko feststehen, kann sich weder América noch Pachuca über die Rangliste qualifizieren. Da die Länderbeschränkung für Kontinentalmeister jedoch nicht gilt, haben beide Klubs noch immer die Chance, sich als Gewinner das WM-Ticket zu holen. Das Halbfinalhinspiel am Dienstag im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt wird damit umso spannender.

Dasselbe gilt für Columbus Crew, auch wenn der MLS-Klub Seattle Sounders FC (USA) als einziger amerikanischer Klub bereits sicher qualifiziert ist. Die Schwierigkeit für Columbus Crew besteht darin, dass sie den Rückstand auf ein anderes MLS-Team, Philadelphia Union (USA), nicht mehr aufholen können, da dieses das höchstplatzierte nicht-mexikanische Team ist.

Da die Concacaf nur vier Startplätze hat, muss Crew Monterrey ausschalten und den Concacaf Champions Cup 2024 gewinnen. Damit sich die Union qualifizieren kann, muss Monterrey, das am Mittwoch zum Hinspiel nach Columbus reist, Crew aus dem Wettbewerb werfen und dann den sechsten kontinentalen Titel gewinnen. Dies würde einen Qualifikationsplatz für die Mundial de Clubes 25 eröffnen, den nur die Union beanspruchen kann.

AFC

Al Ain (VAE) hat nach dem 4:2-Sieg im Hinspiel gegen Al Hilal (Saudiarabien) beste Aussichten, ins Finale der AFC Champions League einzuziehen und sich damit seine Chance auf die WM-Qualifikation zu wahren.

Am Dienstag steht in Riad das Rückspiel auf dem Programm. Al Ain sichert sich die WM-Qualifikation, wenn das Team zum zweiten Mal in der Klubgeschichte den kontinentalen Titel holt.

Als Asienmeister 2021 hat Al Hilal seinen WM-Startplatz hingegen bereits auf sicher. Sollten die Saudis die Champions League zum fünften Mal gewinnen, wird der letzte asiatische Startplatz über die Rangliste vergeben, möglicherweise an Jeonbuk Motors (Republik Korea).

Gleich davor in der Rangliste liegt das Team, das Jeonbuk Motors im Viertelfinale der diesjährigen AFC Champions League ausgeschaltet hat: Ulsan HD FC (Republik Korea). Die Koreaner treffen am Mittwoch im zweiten Halbfinalrückspiel auf Yokohama F. Marinos (Japan) und nehmen eine 1:0-Führung aus dem Hinspiel mit. Dank diesem Sieg sind sie so oder so für die WM qualifiziert, egal wie die diesjährige AFC Champions League ausgeht.

Yokohoma kann nachziehen, muss sich dafür aber erstmals in der Klubgeschichte den Kontinentaltitel sichern. Wenn Yokohama und Al Ain das Finale erreichen, wäre Jeonbuk aus dem Rennen, da sich einer der beiden Finalisten als Gewinner für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ qualifizieren würde. Sollten hingegen Ulsan und Al Hilal ins Finale einziehen, die beide ihr WM-Ticket bereits gebucht haben, wäre Jeonbuk im nächsten Jahr in den USA dabei.

Afrika

ES Tunis (Tunesien) liegt in der Rangliste nur noch fünf Punkte hinter Mamelodi Sundowns FC (Südafrika), nachdem die Nordafrikaner letzten Samstag im Hinspiel der CAF Champions League gegen die Südafrikaner einen 1:0-Heimsieg feierten. Bei einem Sieg im Rückspiel am Freitag würden die Tunesier Mamelodi überholen und sich damit den einzigen afrikanischen WM-Startplatz sichern, der garantiert via Rangliste vergeben wird. Gewinnt Mamelodi hingegen das Rückspiel, auch wenn es nicht für den Einzug ins Finale reicht, ist ihnen ein Platz beim globalen Turnier sicher.

Unabhängig vom Ausgang des Rückspiels stehen beide Teams als Teilnehmer der Mundial de Clubes FIFA™ fest, wenn Al Ahly SC (Ägypten), der als Gewinner der letzten Ausgabe der CAF Champions League bereits qualifiziert ist, im anderen Halbfinale TP Mazembe (Elfenbeinküste) eliminiert. In diesem Fall würden zwei Startplätze über die Rangliste vergeben.