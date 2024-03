Barcelona steht vor einem entscheidendem Duell im Rennen um die Teilnahme an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 25™

Qualifikation für Mamelodi Sundowns, Salzburg, Atlético Madrid und Ulsan in Reichweite

Auch ES Tunis und Jeonbuk Motors könnten sich im April die Teilnahme sichern

Barcelona vor entscheidendem Duell gegen Paris Saint-Germain

Vier weitere Klubs können sich in den kommenden drei Wochen die Teilnahme an der ersten Auflage der Mundial de Clubes FIFA™ (FIFA Klub-Weltmeisterschaft™) sichern, nämlich Ulsan HD FC (KOR), Mamelodi Sundowns FC (RSA), FC Salzburg (AUT) und Club Atlético de Madrid (ESP). Für den FC Barcelona (ESP) steht unterdessen ein weiteres entscheidendes Duell auf dem Programm.

Die kontinentalen Wettbewerbe werden ab 29. März fortgesetzt. Dabei stehen in der CAF Champions League, im Concacaf Champions Cup und in der UEFA Champions League jeweils die Viertelfinalpartien auf dem Programm. In der AFC Champions League ist bereits die Halbfinalrunde erreicht.

Die ersten Spiele finden in Afrika statt, wo sich Al Ahly (EGY), der CAF Champions League-Gewinner der Jahre 2020/21 und 2022/2023 sowie Wydad Athletic Club (MAR), der Gewinner der Saison 2021/22, als kontinentale Champions bereits qualifiziert haben. Hinzu kommen der Gewinner der diesjährigen Königsklasse sowie ein Team über den Ranking-Pfad. Dies wird entweder Mamelodi Sundowns oder Espérance Sportive de Tunis (TUN) sein. Beide Klubs wären ebenfalls qualifiziert, wenn Al Ahly den kontinentalen Titel zum zwölften Mal holt, oder wenn einer von beiden die diesjährige Turnierauflage gewinnt.

Die Mamelodi Sundowns (mit 13 Meistertiteln der erfolgreichste Klub der südafrikanischen Premier Division), buchen ihren Platz, falls Espérance das Viertelfinale verliert. Gegner der Mamelodi Sundowns ist am 30. März und 5. April der Young Africans SC (TAN), während der viermalige Titelträger Espérance am 30. März und 6. April gegen AS des Employés de Commerce Mimosas (CIV) antritt. Falls die Mamelodi Sundowns ihr Viertelfinalduell mit einer Niederlage und einem Unentschieden oder sogar mit zwei Niederlagen verlieren und Espérance mit zwei Siegen das Halbfinale erreicht, würde der tunesische Klub in der Rangliste an dem südafrikanischen Konkurrenten vorbeiziehen und hätte damit bereits die Qualifikation sicher.

Im dritten Viertelfinale trifft der fünfmalige Champion Tout Puissant Mazembe (COD) am 30. März und 6. April auf Atlético Petróleos Luanda (ANG). Beide Teams können sich nur noch mit dem kontinentalen Titelgewinn für das Turnier in den USA qualifizieren. Auch der Simba Sports Club (TAZ), der am 29. März und 5. April auf Al Ahly trifft, müsste den Wettbewerb gewinnen, um sich zu qualifizieren.

In Europa stehen die nächsten Partien am 9. April auf dem Programm. Der fünfmalige Champions League-Gewinner FC Barcelona muss sein Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain FC (FRA) gewinnen, um die Chancen auf die Qualifikation über den Ranking-Pfad oder als Gewinner der Königsklasse zu wahren.

Sollte Xavis Team das Duell verlieren, hätte Atlético Madrid seinen Platz über den Ranking-Pfad sicher, unabhängig vom Ausgang des Duells gegen BV Borussia 09 Dortmund (GER). Der FC Salzburg wäre sicher qualifiziert, wenn Arsenal FC (ENG) – das sich als Champions League-Sieger qualifizieren kann – gegen den FC Bayern München (GER) ausscheidet.

In Asien ist noch der Platz für den Gewinner der AFC Champions League 2023/24 zu vergeben. Ausserdem kann sich noch ein Team über den Ranking-Pfad qualifizieren. Falls Ulsan im laufenden Wettbewerb noch einen weiteren Sieg oder zwei Unentschieden holt, oder ins Finale einzieht, würde sich das Team anstelle der Jeonbuk Motors FC die Teilnahme an der Mundial de Clubes FIFA 25 sichern. Die Tiger treffen am 17. und 24. April auf die Yokohama F. Marinos (JPN). Den japanischen Schützlingen des australischen Trainers Harry Kewell ist bewusst, dass sie es nur mit dem erstmaligen Titelgewinn in der AFC Champions League zum Turnier in den USA schaffen können.

Im anderen Halbfinale (16. und 23. April) hat Al Ain FC (VAE) den viermaligen Titelträger Al Hilal (KSA) zu Gast, der als Sieger der AFC Champions League 2021 bereits sicher qualifiziert ist. Sollte das Team aus Riad den fünften kontinentalen Titel holen, wären sowohl Ulsan als auch Jeonbuk als beste Teams aus der Republik Korea für die USA qualifiziert. Und sollten Al Hilal und Ulsan das Finale erreichen, wäre für Jeonbok ebenfalls ein Platz bei dem globalen Turnier sicher.

Im Rennen um den vierten und letzten Platz der Concacaf liegen mexikanische und US-amerikanische Teams in Führung. Der Gewinner des 2024 Concacaf Champions Cup 2024 nimmt an der Endrunde teil. Die Viertelfinal-Hinspiele in diesem Wettbewerb sind für den 2. und 3. April angesetzt. Die Rückspiele stehen am 9. und 10. April auf dem Programm.

Lionel Messis Klub Internacional de Fútbol Miami (USA) gehört zu den Aspiranten und trifft auf CF Monterrey (MEX), das als Champions-Cup-Gewinner 2021 bereits sicher qualifiziert ist. Sollten die Rayados erneut den Titel holen, ginge ein Platz an das führende Team in der Rangliste – entweder Philadelphia Union (USA) oder Columbus Crew (USA), wobei Philadelphia derzeit einen deutlichen Vorsprung hat.

Mit Club América (MEX) gegen New England Revolution (USA) und Tigres UANL (MEX) gegen Columbus Crew stehen zwei weitere mexikanisch-amerikanische Duelle auf dem Programm. CS Herediano (CRC) ist das einzige andere Team, das noch im Rennen um ein Ticket ist. Der Klub aus Costa Rica trifft auf CF Pachuca (MEX).