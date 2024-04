Atlético Madrid und Barcelona weiter im Rennen um die Teilnahme an der Mundial de Clubes FIFA 25™

Nur einer der beiden spanischen Klubs wird im kommenden Jahr in den USA dabei sein

Der südafrikanische Spitzenklub Mamelodi Sundowns könnte seinen Platz am Samstag buchen

Ulsan fehlt nur noch ein Sieg, um sich als erster koreanischer Klub für das neue Turnier mit 32 Teams zu qualifizieren

Die beiden spanischen Klubs Atlético de Madrid (ESP) und FC Barcelona (ESP) nehmen am Dienstag in den Viertelfinal-Rückspielen der UEFA Champions League wieder ihr Rennen zur ersten Mundial de Clubes FIFA 25™ (FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™) auf. Nur eines der beiden Teams kann sich für das Turnier qualifizieren. Auch in Asien und Afrika stehen in den nächsten Tagen entscheidende Partien auf dem Programm.

Dienstag, 16. April

Europa

Nach dem 2:1-Hinspielsieg gegen BV Borussia 09 Dortmund (GER) hat Atlético beste Aussichten, sich nach dem Lokalrivalen Real Madrid CF (ESP) als zweiter Vertreter Spaniens über den Ranking-Pfad zu qualifizieren. Die Schützlinge von Diego Simeone liegen aktuell sechs Punkte vor Barcelona. Es sind noch neun Punkte zu vergeben (sieben in den verbleibenden Spielen, zwei durch Erreichen der nächsten Runden).

Sollte Barcelona nach dem 3:2-Hinspielsieg dennoch gegen Paris Saint-Germain FC (FRA) ausscheiden, wäre Atlético sicher qualifiziert. Sollten beide Teams weiterkommen, träfen sie im Halbfinale aufeinander und hätten beide noch die Chance zur Qualifikation, entweder über den Champions-Pfad oder über den Ranking-Pfad.

Jedes der zwei Teams kann sich als Gewinner der UEFA Champions League qualifizieren, doch es können nicht beide gemeinsam in den USA dabei sein.

Falls Atlético das Rückspiel gegen Dortmund gewinnt, das seinen Platz bei der FIFA Klub-WM 2025 bereits sicher hat, gibt es auf dem Ranking-Pfad nur einen Weg für Barcelona, dem Ligarivalen die Teilnahme an der ersten Auflage des Turniers mit 32 Teams noch zu verwehren. Dazu müsste Barça sein Viertelfinal-Rückspiel gewinnen, Atlético in beiden Halbfinalspielen besiegen und das Finale dann im Elfmeterschiessen verlieren.

Sollte hingegen Atlético im Rückspiel ein besseres Resultat als der einheimische Rivale holen, hätte Barcelona keine Möglichkeit mehr, Atlético in der Rangliste zu überholen und könnte das Team nur noch als Titelgewinner 2023/24 vom Turnier in den USA verdrängen.

Der sechste Titelgewinn in der europäischen Königsklasse würde für Barça den Platz in den USA auf Kosten Atléticos bedeuten. Falls Barcelona das Rückspiel gewinnt und Atlético ausscheidet, würden die Schützlinge von Xavi Hernandez in der Rangliste bis auf drei Punkte an ihre Landsleute heranrücken. Um Atlético dann noch zu überholen, müsste Barcelona auf jeden Falls das Finale der laufenden UEFA Champions League-Saison erreichen.

Asien

In Asien sind noch zwei Plätze zu vergeben, nämlich einer für den Gewinner der AFC Champions League 2023/24 und ein weiterer über den Ranking-Pfad.

Al Ain FC (UAE) empfängt am Dienstag den viermaligen AFC Champions League-Gewinner Al Hilal aus Saudiarabien zum Halbfinal-Hinspiel. Al Hilal hat seinen Platz bei der FIFA Klub-WM 2025 dank des Titelgewinns 2021 bereits sicher. Sollte das Team allerdings in dieser Saison erneut triumphieren, würde ein zweiter Platz über den Ranking-Pfad verfügbar, so dass die beiden koreanischen Klubs Ulsan HD FC (KOR) und Jeonbuk Motors (KOR) ebenfalls in den USA dabei wären.

Für Al Ain ist die Situation klar. Das Team kann sich nur mit dem Titelgewinn in der diesjährigen AFC Champions League für die USA qualifizieren.

Mittwoch, 17. April

Europa

Für den FC Arsenal (ENG) führt nur ein einziger Weg zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025, nämlich der erstmalige Titelgewinn in der UEFA Champions League. Der Londoner Klub kommt nach dem 2:2-Unentschieden im Hinspiel in London nun am Mittwoch zum Rückspiel in die bayerische Landeshauptstadt. Der FC Bayern München (GER) hat seinen Platz bei der WM-Endrunde als bestplatziertes deutsches Team in der Rangliste bereits sicher. Ein Weiterkommen der Bayern würde gleichzeitig dem österreichischen Klub FC Salzburg (AUT) über den Ranking-Pfad einen Platz in den USA bescheren.

Manchester City FC (ENG) und Real Madrid, die am Mittwoch in England ihr Rückspiel bestreiten, haben als Gewinner der letzten beiden UEFA Champions League-Saisons ihren Platz bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft bereits sicher.

Asien

Ulsan kann sich seinen Platz in den USA am Mittwoch mit einem Sieg gegen den japanischen Klub Yokohama F. Marinos (JPN) sichern. Auch mit zwei Unentschieden in den kommenden Spielen im Wettbewerb – oder mit dem Einzug ins Finale – wäre Ulsan über den Ranking-Pfad qualifiziert.

Falls Ulsan und Al Hilal das Finale erreichen, hätte wiederum Jeonbuk – das im Viertelfinale gegen Ulsan ausgeschieden ist – seinen Platz über den Ranking-Pfad sicher.

Yokohama hingegen kann nur mit dem erstmaligen Titelgewinn in der AFC Champions League weiterkommen.

Samstag, 20. April

Afrika

Kurioserweise treffen die beiden Teams, die um Afrikas einzigen noch freien Platz bei der FIFA Klub-WM 2025 über den Ranking-Pfad konkurrieren, im Halbfinale der CAF Champions League aufeinander. ES Tunis (TUN) mit 90 Punkten, hat im Hinspiel am Samstag Heimrecht gegen die Mamelodi Sundowns FC (RSA), die 98 Punkte auf dem Konto haben.

Aktuell sind noch zwölf Punkte zu vergeben. Mit einem Sieg im Hinspiel wären die Mamelodi Sundowns somit sicher für das Turnier im kommenden Jahr qualifiziert, denn sie hätten dann elf Punkte Vorsprung vor dem Gegner, der nur noch maximal neun Punkte holen könnte.

Nach einem Unentschieden hätte ES Tunis weiterhin acht Punkte Rückstand und müsste somit das Halbfinal-Rückspiel und eine der beiden Finalpartien gewinnen, um die Mamelodi Sundowns noch zu überholen. Sollten die Tunesier beide Halbfinalspiele gewinnen, würden sie an den Mamelodi Sundowns vorbeiziehen.