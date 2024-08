„Aheh-Aheh“, offizieller Song der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™, ab Freitag erhältlich

Tickets für Spiele in Bogotá, Cali und Medellín auf FIFA.com/tickets erhältlich

Mit „Aheh-Aheh“ wird am 16. August der offizielle Song der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ lanciert. Er ist das kreative Ergebnis einer neuen dynamischen Zusammenarbeit zwischen Mambo Kingz, DJ Luian und der FIFA, an der auch die kolumbianischen Musiktalente Nath und Ysa C mitgewirkt haben.