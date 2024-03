Ägypten weiterer Gastgeber in ausgeweiterter Pilotphase der FIFA Series™

FIFA Series™: Ägypten trifft in Kairo auf Kroatien, Tunesien und Neuseeland

Ägypten ist Austragungsort der FIFA Series™, deren Pilotphase dieses Jahr auf weitere vier Teams ausgedehnt wird. Vom 22. bis zum 26. März 2024 bestreiten in Kairo Gastgeber Ägypten sowie Kroatien, Tunesien und Neuseeland eine Reihe internationaler Freundschaftsspiele. Die FIFA Series™, die auf einen Beschluss des FIFA-Rats im Dezember 2022 sowie die strategischen Ziele für den Weltfussball 2023–2027 zurückgeht, ist eine Reihe von Freundschaftsspielen zwischen Nationalteams verschiedener Konföderationen, die ansonsten kaum gegeneinander spielen könnten. Die FIFA Series™ soll internationale Fussballkontakte ausserhalb der herkömmlichen Gebiete fördern und damit einen konkreten Beitrag zur globalen Fussballentwicklung leisten. Die Ausgabe 2024 stellt die Pilotphase der Initiative dar. Künftige Ausgaben sollen in den geraden Jahren im internationalen Spielfenster im März stattfinden. In dieser ersten Phase werden die Organisatoren verschiedene Formate testen. Bei der FIFA-Serie Ägypten beispielsweise stehen sich die Sieger des ersten Spiels im zweiten Spiel gegenüber.