Acht spektakuläre Gruppen bei der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Teams

Die Auslosung, bei der die 32 besten Klubs der Welt erfahren haben, wen sie alles schlagen müssen, um erster offizieller Klubweltmeister zu werden, bot auch eine perfekte Bühne für einen atemberaubenden Moment. So wurde die neue Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, um die sich am Sonntag, 13. Juli 2025, im Finale im MetLife-Stadion in New York/New Jersey alles dreht, von FIFA-Präsident Gianni Infantino und Brasiliens Legende Ronaldo erstmals physisch präsentiert.