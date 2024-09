FIFA gibt Austragungsorte der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ beim Global Citizen Festival bekannt

Bekanntgabe der Städte und Stadien für die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ im Rahmen einer Sonderveranstaltung in New York

So kann man dabei sein: Live-Übertragung aus dem Central Park am Samstag, den 28. September 2024, ab 23:50 Uhr MESZ

Die neue Klub-WM der FIFA steht vor einem bedeutenden Meilenstein: Am Samstag gibt der Fussball-Weltverband während des Global Citizen Festival in New York die Städte und Stadien bekannt, in denen das Turnier ausgetragen wird.