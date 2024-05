FIFA feiert in Paris 120-jähriges Bestehen

Die FIFA - 40 Eckdaten

1 – 1904: Gründung der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) in Paris (Frankreich) und Ernennung von Robert Guérin zum ersten FIFA-Präsidenten. Die Organisation wird mit sieben Mitgliedern gegründet (Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Spanien, Schweden und Schweiz). 2 – 1906: Die erste FIFA-Niederlassung wird in Amsterdam (Niederlande) eröffnet. 3 – 1910: Ein Verband, der Südafrika repräsentiert, wird 1910 FIFA-Mitglied, tritt jedoch 1924 wieder aus. Damit ist Ägypten (Beitritt 1923) das langjährigste afrikanische FIFA-Mitglied. 4 – 1912: Argentinien und Chile werden 1912 bzw. 1913 die ersten Mitglieder aus Südamerika. 5 – 1913: Die FIFA tritt dem International Football Association Board (IFAB) bei. 6 – 1914: Kanada und die USA sind die ersten Mitglieder aus Nordamerika. Beide treten der FIFA 1914 bei. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs kommt die FIFA auf 24 Mitgliedsverbände. 7 – 1924: Die FIFA erstellt eine Liste mit 34 internationalen Schiedsrichtern aus neun Ländern, die von den entsprechenden Nationalverbänden für die Leitung von Länderspielen empfohlen werden. Der erste Repräsentant Asiens ist der Verband von Niederländisch-Ostindien, der die FIFA später wieder verlassen wird. Damit ist Thailand (Beitritt 1925) das langjährigste Mitglied dieses Kontinents. 8 – 1928: Beim 17. ordentlichen FIFA-Kongress in Amsterdam (Niederlande) wird die Einführung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ beschlossen. 9 – 1930: Die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ findet mit 13 Teams in Uruguay statt. Der Gastgeber gewinnt das Turnier und darf als erstes Team den Jules-Rimet-Pokal™ in die Höhe recken. 10 – 1932: Die FIFA verlegt ihren Sitz von Amsterdam nach Zürich (Schweiz). 11 – 1948: Die FIFA organisiert – gemeinsam mit dem englischen Fussballverband (FA) – in London einen ersten Kurs für Schiedsrichter. Die Anzahl der Mitglieder beträgt nun bereits 68. Neuseeland ist das erste Mitglied aus Ozeanien. 12 – 1950: Der 27. ordentliche FIFA-Kongress findet in Rio de Janeiro (Brasilien) statt und ist damit der erste Kongress ausserhalb Europas. 13 – 1958: Die 16 Teilnehmer umfassende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Schweden ist die erste WM, bei der alle Teams in einer Vierergruppe gegeneinander antreten und die Erst- und Zweitplatzierten jeweils ins Viertelfinale einziehen. 14 – 1960: Beim 32. ordentlichen FIFA-Kongress in Rom (Italien) wird jegliche Form der Diskriminierung verurteilt. 15 – 1962: Die Anzahl der FIFA-Mitgliedsverbände steigt auf mehr als 100. 16 – 1967: Die FIFA stellt mit Dettmar Cramer aus der Bundesrepublik Deutschland den ersten Trainer ein. 17 – 1970: Das System der gelben und roten Karten wird bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Mexiko eingeführt, einem Turnier, bei dem Brasilien zum dritten Mal Weltmeister wird und den Jules-Rimet-Pokal daher behalten darf. 18 – 1974: Der neue FIFA WM-Pokal™ wird zum ersten Mal ausgehändigt. 19 – 1977: Die erste FIFA Junioren-Weltmeisterschaft (später umbenannt in FIFA U-20-Weltmeisterschaft™) wird ausgetragen. 20 – 1982: Die Anzahl der Teilnehmer an der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ übersteigt mit 103 Ländern zum ersten Mal die 100er-Marke. 21 – 1982: Das Teilnehmerfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ wird auf 24 Teams ausgeweitet. 22 – 1985: Die erste FIFA U-16-Weltmeisterschaft wird ausgetragen (später umorganisiert zur FIFA U-17-Weltmeisterschaft™). 23 – 1986: In Mexiko wird das Achtelfinale wieder eingeführt, das es seit 1938 bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ nicht mehr gegeben hatte. 24 – 1989: Die erste FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ wird ausgetragen. 25 – 1991: Die erste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ (damals noch mit dem sperrigen englischen Namen „FIFA World Championship for Women's Football“) wird mit zwölf Teams in der VR China ausgetragen. Den Titel sichern sich die USA. 26 – 1993: Das Computerspiel „FIFA International Soccer“ kommt auf den Markt. 27 – 1998: Die Anzahl der FIFA-Mitgliedsverbände beträgt 203 und übersteigt damit zum ersten Mal die 200er-Marke. 28 – 1998: Das Teilnehmerfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ wird auf 32 Teams ausgeweitet. 29 – 2000: Die erste FIFA Klub-Weltmeisterschaft (unter dem englischen Namen „FIFA Club World Championship“, später umorganisiert zum „FIFA Club World Cup™“) wird ausgetragen. 30 – 2002: Die erste FIFA U-19-Frauenfussball-Weltmeisterschaft wird ausgetragen (später umorganisiert zur FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™). 31 – 2004: Der erste FIFA Interactive World Cup (später umorganisiert zum FIFAe World Cup™) wird ausgetragen. 32 – 2005: Die FIFA übernimmt die Organisation der umbenannten FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™. 33 – 2008: Die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ wird eingeführt. 34 – 2015: Das Teilnehmerfeld der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ wird auf 24 Teams ausgeweitet. 35 – 2016: Gianni Infantino wird zum neunten FIFA-Präsidenten gewählt. Kurz danach steigt die Anzahl der FIFA-Mitgliedsverbände beim 66. ordentlichen FIFA-Kongress in Mexiko-Stadt auf 211 an, das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm wird lanciert und Fatma Samoura nach neun männlichen Vorgängern als erste Frau zur FIFA-Generalsekretärin ernannt. 36 – 2018: Das System der Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) wird bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ eingeführt. 37 – 2022: Die FIFA-Division Mitgliedsverbände wird nach Paris (Frankreich) verlegt, um die globale Fussballförderung über das FIFA-Forward-Programm zu erleichtern. 38 – 2023: Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Australien und Neuseeland wird mit einem auf 32 Teams vergrösserten Teilnehmerfeld ausgetragen und findet weltweit grossen Anklang – ein bahnbrechendes Turnier für den Frauenfussball. 39 – 2025: Die neue Mundial des Clubes FIFA™ (FIFA Klub-Weltmeisterschaft™) mit 32 Teams wird in den USA stattfinden. 40 – 2026: Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ wird mit einem auf 48 Teams vergrösserten Teilnehmerfeld in Kanada, Mexiko und den USA stattfinden – die grösste Show auf Erden.