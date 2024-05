FIFA eröffnet Bewerbungsverfahren für FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Bestimmung des Ausrichters durch den FIFA-Kongress voraussichtlich am 17. Mai 2024

Umfassendstes Bewerbungsverfahren in der Turniergeschichte

Die FIFA hat heute das fundierteste und umfassendste Bewerbungsverfahren in der Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ lanciert, das voraussichtlich am 17. Mai 2024 mit der erstmaligen Ernennung des Ausrichters einer Frauen-WM durch den FIFA-Kongress endet.

Entscheidungsprozess Der FIFA-Rat wählt bis zu drei Bewerbungen aus, aus denen der Kongress in einer offenen Abstimmung den Ausrichter bestimmt.

Wichtige Termine

Die FIFA-Mitgliedsverbände können bis zum 21. April 2023 ihr Interesse an der Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ bekunden.

19. Mai 2023: Bestätigung des Interesses an der Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ durch Einreichen der Bewerbungsvereinbarung

Februar 2024: FIFA-Inspektionen in den Bewerberländern

"Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 knüpft an die Rekordausgabe an, die Australien und Neuseeland in wenigen Monaten durchführen werden. Dieses Bewerbungsverfahren setzt getreu dem Engagement der FIFA für den Frauenfussball neue Massstäbe und stellt die Weichen für eine herausragende Veranstaltung 2017 auf und neben dem Platz", sagte FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura.