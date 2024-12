BEYOND Hospitality offizieller Hospitality-Anbieter der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Austragung des Turniers von Samstag, 14. Juni 2025, bis Sonntag, 13. Juli 2025, in den USA

BEYOND Hospitality ist offizieller Hospitality-Anbieter der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™, die von Samstag, 14. Juni 2025, bis Sonntag, 13. Juli 2025, in zwölf Stadien in den USA ausgetragen und die Welt wie kein Klubwettbewerb zuvor umspannen wird. Beim mit Spannung erwarteten Turnier werden die 32 besten Teams der Welt um die prestigeträchtigste Trophäe im globalen Klubfussball spielen.