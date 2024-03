FIFA-Rat fasst wichtige Beschlüsse vor dem 74. FIFA-Kongress

Rekordinvestitionen von voraussichtlich USD 2,25 Milliarden in die Fussballförderung im Zyklus 2023–2026

Aufruf an FIFA-Mitgliedsverbände zum gemeinsamen Kampf gegen Rassismus im Fussball

Der FIFA-Rat hat einstimmig den Jahresbericht 2023 verabschiedet, der die überaus solide und tragfähige Lage der Organisation belegt und im Rahmen des FIFA-Forward-Programms 3.0 für die Geschäftsperiode 2023–2026 Rekordinvestitionen von USD 2,25 Milliarden in die Fussballförderung vorsieht. Das sind fast siebenmal so viel wie für die vor 2016 bestehenden Entwicklungsprogramme.

Der Jahresbericht, der von der Governance-, Audit- und Compliance-Kommission sowie der Finanzkommission der FIFA ordnungsgemäss genehmigt wurde, wird an alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände verschickt und dem 74. FIFA-Kongress am Freitag, 17. Mai 2024, in Bangkok (Thailand) zur endgültigen Verabschiedung vorgelegt.