Plötzlicher Herzstillstand - wie man helfen kann!

Was ist ein plötzlicher Herzstillstand?

Nach dem tragischen Tod des Profifussballers Marc-Vivien Foé, der beim FIFA Konföderationen-Pokal 2003 auf dem Spielfeld einen plötzlichen Herzstillstand erlitt, lancierte die FIFA diverse Initiativen zur Prävention von und Sensibilisierung für den plötzlichen Herzstillstand bei Fussballern. 2006 führte sie die medizinische Untersuchung vor Wettbewerben (PCMA) ein, anhand der Anomalien im Herz-Kreislauf-System frühzeitig erkannt werden können. Die FIFA bietet zudem – u. a. im Rahmen von medizinischen Seminaren bei FIFA-Turnieren – eine Schulung zum plötzlichen Herzstillstand für Schiedsrichter, Sportwissenschaftler, Spieler und FIFA-Angestellte an. 2016 lancierte die FIFA das FIFA-Diplom in Fussballmedizin. Bei diesem kostenlosen Online-Kurs können sich Fachleute austauschen, lernen, forschen und sich für die Prävention engagieren. Dem plötzlichen Herzstillstand und der Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR) ist dabei je ein Modul gewidmet. 2018 startete die FIFA eine Kampagne zur Aufklärung über den plötzlichen Herzstillstand und setzte dabei auf Plakate, Präsentationen und Seminare. Mithilfe des Fussballs weckt sie so das Bewusstsein für dieses wichtige Thema und hilft, auf und neben dem Fussballplatz Menschenleben zu retten.