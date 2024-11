AB InBev offizieller Bierpartner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 25™

Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ sind die 32 besten Klubteams der Welt dabei und sorgen während eines Monats in zwölf Stadien in elf Städten in den USA für ein riesiges Spektakel. AB InBev wird für die Fans auf und neben dem Platz für aufregende Erlebnisse sorgen. Mit diesem grossartigen Turnier beginnt eine neue Ära im Klubfussball, indem die Turniereinnahmen in die Förderung und Entwicklung von Klubs rund um die Welt investiert werden.