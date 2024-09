Liveübertragungen der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ in über 175 Gebieten

24 Teams werden an drei Spielorten in Usbekistan um den begehrten Titel kämpfen. Ein klarer Favorit ist nicht auszumachen, und so verspricht diese Endrunde zur spannendsten und ausgeglichensten der Turniergeschichte zu werden. Fans in aller Welt können die Auftritte ihrer Lieblingsteams live miterleben – wie genau, erfahren Sie nachstehend.