FIFA Fan Festival™ Geschichte

Mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006™ wurde das FIFA Fan Festival Teil des offiziellen Programms. Die Begeisterung setzte sich bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™ fort, bei der es nicht nur in Südafrika, sondern auch in sechs weiteren Großstädten rund um die Welt offizielle Veranstaltungen gab. Der Erfolg hielt auch bei den nächsten beiden Weltmeisterschaften an, sodass das FIFA Fan Festival nach insgesamt vier Weltmeisterschaften fast 40 Millionen Besucher begrüßen durfte.