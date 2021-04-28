تفاصيل الاستراتيجية

على الرغم من أن كرة القدم للسيدات قد نمت بشكل كبير على جميع المستويات في الآونة الأخيرة، إلا أن الشغف بالرياضة وإمكانياتها يوفران فرصًا كبيرة غير مستغلة. يرسم إطلاق إستراتيجية FIFA لكرة القدم للسيدات المسار لكيفية عمل FIFA مع جميع الفاعلين لاتخاذ خطوات ملموسة لتمكين الفتيات والنساء، وجعل كرة القدم رياضة في متناول الجميع، فضلا عن مكافحة بين الجنسين. الأهداف الرئيسية تعزيز المشاركة تعزيز مستوى المشاركة النسائية في كرة القدم في جميع أنحاء العالم يعد أمرًا أساسيًا لـFIFA 2.0، وذلك بالهدف المعلن المتمثل في بلوغ 60 مليون لاعبة بحلول عام 2026. تقوية القيمة التجارية تحديد مصادر جديدة للإيرادات وتحسين المداخيل الحالية حول المسابقات النسائية بتوسيع مبادرات التطوير. بناء الأسس إنشاء منظومة لكرة القدم للسيدات أكثر تطوراً وتشجيع الأدوار القيادية للنساء من شأنه تحديث تدبير كرة القدم. سيتم تحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال تنفيذ الركائز الخمس أدناه (يمكن العثور على مزيد من التفاصيل والأهداف المحددة هنا ):

- التطوير والنمو.. داخل الملعب وخارجه أ. برامج تطوير مصممة خصيصًا للاتحادات الأعضاء ب. أكاديميات كرة القدم النسائية الشاملة ج. كرة القدم في المدارس د. تطوير وتوجيه المدربات ه. تطوير الحكمات الأهداف: بحلول عام 2022، وضع استراتيجيات كرة القدم للسيدات في 100٪ من الاتحادات الأعضاء، وبحلول عام 2026، مضاعفة عدد الاتحادات التي تنظم دوريات للفئات الناشئة. توسيع نطاق كرة القدم في البرامج المدرسية، وإنشاء أكاديميات النخبة وزيادة عدد المدربات والحكمات المؤهلات، بما يؤدي إلى تحسين ولوج الفتيات إلى اللعبة بشكل ملحوظ. 2- الترويج للعبة.. تحسين المسابقات النسائية أ. الاستفادة من الشعبية الحالية لكأس العالم للسيدات FIFA ب. تطوير مسابقات FIFA جديدة ج. تعزيز رزنامة المباريات الدولية للسيدات د. تحسين المسابقات الإقليمية على جميع المستويات الأهداف: تحسين التصفيات الإقليمية لمسابقات FIFA وتطوير تلك المسابقات لتكوين لاعبات رفيعات المستوى في سن مبكرة. إطلاق مسابقات دولية جديدة والترويج لها وتحسين هيكلة كرة القدم الاحترافية للأندية. جعل مليار مشاهد يتابع بث كأس العالم للسيدات 2019 FIFA. 3- التواصل والتسويق.. توسيع النطاق والقيمة أ. برنامج تسويقي مخصص لكرة القدم للسيدات ب. بدائل توزيع المحتوى الرقمي ج. سفيرات كرة القدم النسائية د. التسويق والتواصل والمنصات ه. العمل مع المنظمات والمؤثرين النشطين في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها الأهداف: الترويج للتعريف بأفضل اللاعبات وتعزيز صورة كرة القدم للسيدات من خلال تعزيز المشاركة والاستفادة من التكنولوجيا من خلال تطبيق استراتيجية العلامة التجارية المميزة واستخدام نماذج يحتذى بها وسفيرات، بالإضافة إلى برنامج أساطير محدد للسيدات. وبحلول عام 2026، إطلاق برنامج تسويقي لكرة القدم النسائية. 4- التوجيه والقيادة.. العمل على تحقيق التوازن بين الجنسين أ. ضمان تمثيل كرة القدم للسيدات والتمثيل النسائي في هيئات صنع القرار الرئيسية ب. تحسين الأطر التنظيمية لتعزيز الاحترافية ج. تمكين الأشخاص الذين يكرسون أنفسهم لكرة القدم النسائية وتعزيز شبكة شاملة الأهداف: سيكون لكل اتحاد عضو مقعد في لجنته التنفيذية المخصصة لمصالح المرأة، وبحلول عام 2026، سيكون هناك امرأة واحدة على الأقل تشغل مقعدًا هناك. وفي الوقت نفسه، بحلول عام 2022، سيكون ثلث أعضاء لجنة FIFA على الأقل من النساء. تعزيز برنامج تطوير القيادات النسائية وتوسيعه، وتحسين الاحتراف والرقابة التنظيمية. 5- التكوين والتمكين.. بناء القدرات والمعارف أ. تقوية برامج الإرث في المسابقات الكبيرة ب. بناء شراكات مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطراف الثالثة لتعميق التأثير الاجتماعي ج. تنفيذ ودعم حملات لتمكين النساء د. تطوير برامج مع الاتحادات على المستوى الوطني الأهداف: معالجة قضايا اجتماعية وصحية محددة والتركيز عليها والتواصل مع المنظمات غير الحكومية والفاعلين الحكوميين لتطوير مشاريع مستدامة تعمل على تحسين حياة المرأة.