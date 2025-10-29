شيلين بويسن: FIFA يخلق شيئًا مميزًا مع منتخب أفغانستان الموحد

ستتولى المدربة الجنوب أفريقية الرائدة مسؤولية تدريب منتخب أفغانستان الموحد للسيدات مؤقتًا في الجولة الثانية من بطولة FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025

يلعب منتخب أفغانستان الموحد للسيدات ضد تونس يوم الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول

تواجه تشاد منتخب ليبيا في المباراة الثانية في برشيد، المغرب. شاهد البث المباشر على FIFA+ تعتبر شيلين بويسن من الشخصيات الرائدة التي ساهمت في رسم ملامح المشهد الحديث لكرة القدم والتدريب للسيدات في أفريقيا. بصفتها مدربة مساعدة في منتخب أفغانستان للسيدات، عملت عن كثب مع المدربة الرئيسية بولين هاميل لاختيار وتطوير المجموعة الحالية من اللاعبات الأفغانيات الرائدات بعناية، واللواتي يستعدن حاليًا لخوض مباراتهنّ الثانية في بطولة FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025 في المغرب. بويسن، مدربة جنوب أفريقية ومتخصصة في الأداء، ومرشدة في النسخة الحالية من برنامج FIFA لتوجيه المدربين، اكتسبت سمعة طيبة في مجال الريادة في مجال التطوير أينما كانت. من كونها عضوًا رئيسيًا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسائي لجنوب أفريقيا تحت قيادة ديزيريه إليس، إلى تطوير المنتخب الوطني النسائي لجنوب السودان من الصفر، إلى قيادة نادي وادي دجلة المصري في الدوري النسائي الممتاز، والآن تعمل كخبير فني في FIFA تركز على تعليم المدربين وتطوير الأداء العالي.

يوم الأربعاء، ستدخل بويسن التاريخ مجددًا بوقوفها على خط التماس مع منتخب أفغانستان الموحد للسيدات في مباراتهنّ الثانية ضمن بطولة FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025، لتحل محلّ هاميل مؤقتًا، التي لن تكون متاحة لأسباب شخصية. وقالت بويسن: "كانت المباراة الأولى ضد تشاد لحظةً فارقةً للفتيات، وخاصةً اللاعبات. لقد مرّت أكثر من أربع سنوات منذ أن لعبن كرة القدم دوليًا، وهذه هي المرة الأولى التي يلعبن فيها معًا كمجموعة". وأضافت: "كانت فرصةً مهمةً للتعلم (ضد تشاد)، ولن تكون المباراة ضد تونس مختلفةً. ستكون مباراةً صعبة، تونس فريقٌ جيد، لكننا مستعدون للتعلم، واتخاذ خطوةٍ مهمةٍ أخرى إلى الأمام في تطوير هذا الفريق". في حين أن نتيجة المباراة الافتتاحية التاريخية لمنتخب أفغانستان الموحّد للسيدات انتهت بالهزيمة، تعتقد بويسن أن هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن استخلاصها من المباراة نفسها، وهو يومٌ تجاوز بكثير ما حدث على أرض الملعب.

"أقول دائمًا إنها مجرد كرة قدم، لكن هذا البرنامج أثبت لي أنها ليست مجرد كرة قدم. أنا أقف بجانب مجموعة من اللاعبات اللواتي ناضلن من أجل أنفسهن، ومن أجل نساء أخريات، ومن أجل وطنهن، ومن أجل الوصول إلى منصات التتويج. مجرد الوقوف بجانبهن سيكون بمثابة حلم يتحقق بالنسبة لي، وقيادتهن ستكون تجربة رائعة." بخبرتها في تحليل الأداء وتطوير اللاعبين، تجمع بويسن بين الرؤية القائمة على البيانات والفهم الإنساني العميق لاحتياجات اللاعبات. عملت في سياقات كروية متنوعة للغاية - من برامج محدودة الموارد إلى أندية محترفة راسخة - ودائمًا ما تدعم نمو كرة القدم النسائية وتعليمها واحترافيتها في أفريقيا.

“وقالت بويسن "لقد عملت مع العديد من الفرق سابقًا. لقد عملت في فريق منظم للغاية، أيضًا، لدي خبرة كبيرة، وهذا يساعدني عندما أعمل مع لاعبات في طور النمو والتطور. كانت هذه هي النقطة الأساسية بالنسبة لي في فريق أفغانستان الموحد للسيدات، وهي الاستفادة من تلك الخبرة، ولكن أيضًا التأكد من أنهن يدركن قيمتهن ودعمهن خارج الملعب. بالنسبة لي، يتعلق الأمر حقًا بمعرفة ما يمكنك تحقيقه في الملعب، ولكن أيضًا بمعرفة قيمتك خارجه." ستكون قيادة الفريق يوم الأربعاء فرصة لبويسن للتفكير في رحلتها حتى الآن مع فريق أفغانستان الموجد للسيدات، بعد أن لعبت دورًا رئيسيًا إلى جانب السيدة هاميل والجهاز التدريبي المتفاني لاختيار التشكيلة الأولى المكونة من 23 لاعبة بعد ثلاثة معسكرات اختيار أقيمت في أستراليا وإنجلترا. وفي حديثها عن الطاقم التدريبي المخلص وفريق التدريب الذي شكله FIFA لدعم السيدات الأفغانيات، أشادت بويسين بالعمل الذي تم إنجازه حتى الآن.

"أعتقد أن FIFA قام بعمل رائع بتوفير بيئة احترافية لهؤلاء الفتيات. هذا البرنامج لا مثيل له في العالم". "أعتقد أن الاحترافية التي ظهرت، والخبرة من جميع أنحاء العالم التي تم استقطابها، مع بولين [هاميل] كمدربة رئيسية، وبخبرتي، وسام [ماكجوان] كمحلل، وأليكس [ريد] ومارك [أرنوت] كمدربين للياقة البدنية، والفريق الطبي. إنه ببساطة لا مثيل له. إنه لأمر مدهش حقًا أن تحظى هؤلاء الفتيات بهذا الدعم". "كان هذا الفريق رائعًا للغاية، لكنني أعتقد أن معسكراتنا التدريبية كانت أكثر ازدحامًا يومًا بعد يوم من المعسكرات الأخرى التي أحتاجها حقًا. أعني، هؤلاء الفتيات بحاجة إلى الكثير من الدعم. نحتاج إلى منحهن فرصًا لمشاهدة مقاطع الفيديو، والتأكد من معرفتهن بتحليل المنافسين، والاطلاع على البيانات بأنفسهن، والتأكد من تعافيهن بشكل جيد. لذا، على الرغم من أننا قدمنا ​​لهن كل ما في وسعنا، من المهم حقًا أن تأخذ الفتيات أيضًا بعض الراحة. هذا، أعني، في جميع التدريبات والفيديوهات والاجتماعات، وهذا يعني أيضًا أنهن بحاجة إلى بعض الوقت للتعافي من كل ذلك، وأخذ قسط من الراحة، ثم الاستعداد للمباراة التالية والتدريب التالي لمثل هذه الأمور". "لكنني أعتقد أن كل فريق يحتاج إلى ذلك. كل فريق في كرة القدم النسائية يحتاج إلى هذا النوع من الهيكل التدريبي والدعم. وأنا أحب هؤلاء للفتيات، لمجرد رؤيتهن يتطورن، لمجرد رؤيتهن يزدهرن تحت مظلة اتحاد سيدات أفغانستان، من خلال الدعم الذي نقدمه لهن نحن وFIFA. هذا هو الأهم في نهاية المطاف، أن نرى هؤلاء الفتيات يتطورن كأشخاص ولاعبات، وأن تُخلق لهن الفرص من خلال هيكل الدعم الذي يقدمه FIFA."

في FIFA، تُطبّق بويسن خبرتها على المستوى العالمي، مُساعدةً في صياغة أنظمة تُؤهّل الجيل القادم من المدربين واللاعبات. يُجسّد عملها التزامًا بالتميز والتمثيل والاستدامة طويلة الأمد لكرة القدم النسائية. ولم يغب عن بويسن أن ثلاثة فرق أفريقية تُشارك في بطولة FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025، وأنّ أهمية المباريات الدولية التنافسية المُنتظمة تُؤثّر على تطوير كرة القدم النسائية في المنطقة. "أعتقد أنّه يُمكننا العودة إلى الوراء لنرى كم من الفرق الأفريقية لا تمتلك فرقًا نسائية نشطة. أحد الأهداف التي تسعى إليها كلٌّ من تشاد وليبيا هو الحصول على تصنيف FIFA، وهذا يعني أنّه لا توجد فُرص كثيرة للفرق الأفريقية للعب." "عندما ننظر إلى فريق تشاد، نجد فيه الكثير من المواهب. فماذا يعني ذلك للاعبات تشاد؟ من الواضح أنّه سيُتيح لهن فرصًا هائلة خارج أفريقيا. وسيُتيح لهنّ رعاية عائلاتهنّ. هذا يعني أنهن قادرات على الارتقاء خطوةً أخرى في تطورهن ونموهن. ولا أستطيع حتى أن أتخيل ما سيعنيه هذا عندما يعدن إلى ديارهن بعد أن خضن مبارياتٍ وديةً على الساحة العالمية وفي بلدٍ آخر".

