حملة كرة القدم للسيدات

عملية التسجيل

المعايير المطلوبة للتقدم بطلب تسجيل

  • أن يملك الاتحاد الوطني العضو استراتيجية لكرة القدم للسيدات و/أو استراتيجية عامّة تضم أهدافاً واضحةً حول كرة القدم للسيدات

  • تعيين شخص واحد ليكون مسؤولاً عن تنفيذ المشروع ويكون همزة وصل بين الاتحاد وFIFA

  • إرسال طلب كامل يضم أهدافاً واضحةً، ويجب أن يكون مرفقاً بما يلي:

    • تفاصيل حول كيفية ربط المشروع باستراتيجية كرة القدم للسيدات للاتحاد العضو أو أهدافه أو مشاريعه (دوري الشابات، منافسات الكبار، دوري المدارس، وتصفيات كأس العالم)

    • خطة التواصل على المستوى المحلي لبدء الحملة

    • نظرة عامة حول مفهوم تصميم مواد العلامة التجارية

    • السفراء المقترحين

يجب على جميع المترشحين/المترشحات إرسال استمارة طلب، وكل الوثائق التي تؤكد استيفائهم للمعايير المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي: Developmentprogramme@fifa.org.

إذا أردت طرح أي أسئلة بخصوص حملة كرة القدم للسيدات، فلا تتردد في الاتصال بقسم كرة القدم للسيدات لدى FIFA على العنوان التالي: developmentprogramme@fifa.org.

آخر تحديث: الخميس، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ في ٠٤:٤٦ م