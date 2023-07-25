عملية التسجيل

المعايير المطلوبة للتقدم بطلب تسجيل
أن يملك الاتحاد الوطني العضو استراتيجية لكرة القدم للسيدات و/أو استراتيجية عامّة تضم أهدافاً واضحةً حول كرة القدم للسيدات
تعيين شخص واحد ليكون مسؤولاً عن تنفيذ المشروع ويكون همزة وصل بين الاتحاد وFIFA
إرسال طلب كامل يضم أهدافاً واضحةً، ويجب أن يكون مرفقاً بما يلي:
تفاصيل حول كيفية ربط المشروع باستراتيجية كرة القدم للسيدات للاتحاد العضو أو أهدافه أو مشاريعه (دوري الشابات، منافسات الكبار، دوري المدارس، وتصفيات كأس العالم)
خطة التواصل على المستوى المحلي لبدء الحملة
نظرة عامة حول مفهوم تصميم مواد العلامة التجارية
السفراء المقترحين
يجب على جميع المترشحين/المترشحات إرسال استمارة طلب، وكل الوثائق التي تؤكد استيفائهم للمعايير المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي: Developmentprogramme@fifa.org.
إذا أردت طرح أي أسئلة بخصوص حملة كرة القدم للسيدات، فلا تتردد في الاتصال بقسم كرة القدم للسيدات لدى FIFA على العنوان التالي: developmentprogramme@fifa.org.