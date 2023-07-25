عملية التسجيل

تفاصيل حول كيفية ربط المشروع باستراتيجية كرة القدم للسيدات للاتحاد العضو أو أهدافه أو مشاريعه (دوري الشابات، منافسات الكبار، دوري المدارس، وتصفيات كأس العالم)