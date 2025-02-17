منصة رقمية جديدة ينشر عبرها FIFA المعلومات المتعلقة بتغيير اللاعبين لاتحاداتهم الوطنية

المنصة الآن نشطة ومحدثة بالكامل بالقضايا التي تم حلها اعتبارًا من 1 يناير 2025

مبادرة تعكس التزام FIFA بالشفافية في حوكمة كرة القدم وتساعد على توضيح وضع وأهلية اللاعبين بتغيير اتحاداتهم الوطنية

ستكون الأداة الرقمية الجديدة بمثابة بوابة مرجعية للاتحادات الوطنية والقارية والأندية واللاعبين والوكلاء

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز مستوى النزاهة والشفافية في كرة القدم العالمية، أطلق FIFA منصة رقمية تُنشر عبرها كافة الموافقات المعنية بتغيير الاتحاد الوطني والصادرة عن محكمة FIFA لكرة القدم. وستكون المنصة الرقمية بمثابة مصدر مهم للمعلومات بالنسبة لكافة الأطراف المنخرطة في كرة القدم العالمية، بحيث تُقدِّم إضاءات مفصلة عن اللاعبين الذين أصدرت غرفة أوضاع اللاعبين التابعة لمحكمة كرة القدم موافقتها على تغيير اتحاداتهم الوطنية.

ومن شأن تغيير الاتحاد الوطني أن يسمح للاعب المعني بتبديل "الجنسية الرياضية"، وتمكينه من تمثيل الاتحاد الوطني الجديد في المسابقات الكروية الدولية. هذا وتشمل المنصة الجديدة قائمة بأسماء اللاعبين الذين تقدّموا بطلبات (شريطة أن يلبُّوا المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الحاكمة لتطبيق النظام الأساسي) وُسمح لهم بتغيير اتحاداتهم الوطنية، وهو ما يخوِّلهم اللعب في صفوف المنتخبات الوطنية لاتحاداتهم الجديدة.

ويعكس إطلاق هذه المنصة التزام FIFA بمبدأ الشفافية في حوكمة كرة القدم، بقدر ما يساعد على توضيح وضع وأهلية اللاعبين بإجراء عملية تغيير اتحاداتهم الوطنية. ومن المهم التنويه إلى أنه في حالة كان طلب اللاعب لا يزال قيد الدراسة (أي لم يتمّ اتخاذ قرار بعد)، فإنه لا يُسمح لهم بتمثيل أي منتخب وطني، ولن يتم نشر أي قرار ما لم يكن نهائياً ومُلزِماً.

وبهذا، ستكون الأداة الرقمية الجديدة بمثابة بوابة مرجعية للاتحادات الوطنية والقارية والأندية واللاعبين والوكلاء، بما يجعل كافة الأطراف المعنية على اطلاع بأحدث المعلومات ذات الصلة، مما يرفع بالتالي مستوى الالتزام بلوائح FIFA. وسيتم تحديث المنصة بشكل منتظَم لنشر أحدث المعلومات عن اللاعبين الذين حصلوا على موافقة بتغيير اتحاداتهم الوطنية.