إطلاق الفيلم الرسمي لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ على منصة +FIFA

يعرض فيلم 'Moments' (لحظات) النمو والشغف اللذين عرفتهما كرة القدم النسائية حول العالم، كما يقدم نظرة عن كثب على التجربة التي جسَّدتها هذه البطولة وقيم التفاني والانتصارات التي دفعت كأس العالم للسيدات FIFA إلى تحقيق أرقام قياسية

يعرض الفيلم نظرة شاملة على البطولة ويسلط الضوء على التجارب الفردية للاعبات المتنافسات على المجد العالمي

يتوفر الفيلم على منصة +FIFA الذي يمكن الوصول إليه عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفاز الذكية، بالإضافة إلى خمس منصات جديدة على باقة FAST، ليكون في متناول جميع عشاق رياضة كرة القدم النسائية حول العالم

صدر أخيراً فيلم 'Moments' (لحظات) على منصة +FIFA، وهو الوثائقي الرسمي لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ الذي يعرض مستوى الحماس والطاقة والإثارة التي تميّزت بها الفعالية الرياضة النسائية الأكبر في التاريخ.

يعرض الفيلم نظرة شاملة على البطولة التي حطمت الأرقام ويحتفي باللحظات الخالدة التي تركت بصمتها على أستراليا ونيوزيلندا 2023 داخل أرض الملعب وخارجها، كما يسلط الضوء على التجارب الفردية للاعبات المتنافسات على المجد العالمي.

يمكن متابعة الرحلة كاملة عبر هذا الوثائقي انطلاقاً من الانتصار المثير لمنتخب كولومبيا على ألمانيا في اللحظات الأخيرة في سيدني/غاديغال، وهدف سارينا بولدن التاريخي والأول لمنتخب الفلبين في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، وصولاً إلى منتخب ماتيلداس الذي أسر القلوب في أستراليا برمتها والانتصار الأخير لإسبانيا أمام منتخب اللبؤات.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة سامورا، الأمينة العامة لـ FIFA: "كانت بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023 تاريخية بالنسبة إلى كرة القدم النسائية، وما فيلم 'Moments' إلا تجسيد للروح والموهبة ومظاهر الشغف التي خلّدت هذه البطولة. ويسرّنا أن نتيح هذا الفيلم لجميع المشجعين حول العالم عبر منصة +FIFA، لضمان استمرار إرث هذه البطولة."

كما يمثّل هذا الفيلم برهاناً على النمو الهائل والشغف الذي شهدتهما كرة القدم النسائية، ويأخذ المشاهدين في رحلة للوقوف على تألق المواهب الخارقة على المستطيل الأخضر والتعرف على خبايا حياة اللاعبات خارج الملعب، كما يقدم نظرة عن كثب على التجربة التي جسَّدتها هذه البطولة وروح التفاني والانتصارات التي دفعت كأس العالم للسيدات FIFA إلى تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة.

يُذكر أن 'Moments' متاح على +FIFA عبر عدد كبير من المنصات، بما في ذلك منصات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفاز الذكية. وبعد الانتشار الهائل لمنصة +FIFA على نطاق واسع، أصبح من الممكن الاستمتاع بها عبر مختلف منصات أجهزة التلفاز الذكية مثل Samsung TV وLG وVIDAA وAmazon Fire وتطبيقات التلفاز على Android TV، كما يمكن مشاهدتها عبر خدمة FAST على خمس منصات جديدة هي Samsung TV Plus وLG Channels وVIDAA Channels وThe Roku Channel و Rakuten TV.