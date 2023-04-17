FIFA يعلن Team Global Express داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™

تتوسع قائمة الجهات الراعية والداعمة للعرس الكروي العالمي بشكل متسارع. أعلن FIFA اليوم انضمام شركة الخدمات اللوجستية الرائدة في أستراليا Team Global Express إلى قائمة الداعمين الرسميين لكأس العالم للسيدات 2023 FIFA™، لتكون المزوِّد الرسمي للخدمات اللوجستية للبطولة التي تنطلق بتاريخ 20 يوليو/تموز المقبل بمشاركة 32 منتخباً. وبهذه المناسبة، قالت فاطمة سامورا، الأمينة العامة لـ FIFA: "يسرُّنا أن نلمس دعماً تجارياً متزايداً لكأس العالم للسيدات في الدول المستضيفة. تقع مسألتا الاستدامة والتنوّع في صلب عمليات الشركة، وتتطلّع بطولة كأس العالم للسيدات 2023 إلى الشراكة مع جهة تتحلّى بنفس هذه القيم". تسعى بطولة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™ إلى الاستفادة من خبرة شركة Team Global Express في مجال الخدمات اللوجستية وحلول النقل في أستراليا ونيوزيلندا بغية تلبية متطلبات الحدث الكروي العالمي الأكبر الذي سيشهده عام 2023. وأشارت مديرة مجموعة Team Global Express كريستين هولغيت إلى أن الشراكة مع كأس العالم FIFA 2023 تظهر المستوى العالي من الالتزام بالتنوّع والشمولية، إذ قالت: "انطلاقاً من كوني من أشدّ مناصري (انخراط) المرأة في حقل العمل ومن تطوّر النساء في المجال الرياضي، يسعدني للغاية أن تستضيف نيوزيلندا أضخم بطولة للسيدات في العالم مكرّسة للعبة واحدة". "رؤيتنا هي أن نتبنى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم النقل والخدمات اللوجستية في أستراليا ونيوزيلندا على حدّ سواء، ويتمثل جزءٌ أساسيٌ من هذه الرؤية بدعم مشاركة السيدات داخل صناعتنا وفي المجالات الأخرى. وكل من Team Global Express وكأس العالم للسيدات يقفان صفاً واحداً فيما يتعلق بهذه القيم". يُذكر أن الشركة تعمل على مفهوم الاستدامة الذي تتبناه بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™، إذ أعلنت مؤخراً عن شراكة لتزويد أستراليا بأكبر أسطول لها من الحافلات الكهربائية الثقيلة في صفقة تشمل شراء 60 حافلة كبيرة الحجم تعمل بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن العامِلة بالطاقة المستدامة. وتزامنت هذه الخطوة مع اتخاذ قرار بالدخول في شراكة مع أكبر مزوّد لخدمات الشحن بالسكك الحديدية في أستراليا لرفع القدرة الاستيعابية للبلاد في مجال الشحن بالسكك الحديدية، واستخدام حلول صديقة للبيئة بشكل أكبر لإيصال البضائع ذات الأهمية إلى أرجاء البلاد. وقد كانت جهود شركة Team Global Express بمثابة عامل حاسم لضم شركة Team Global Express إلى قائمة الداعمين الرسميين لكأس العالم للسيدات 2023 FIFA™، وبفضل أسطول واسع ومتنوع يشمل الخدمات اللوجستية عبر السكك الحديدية والبحر والجو والأرض، يأتي إعلان اليوم ليُمثل نقلة نوعية في إطار التغييرات التي تشهدها الشركة منذ أن شهد العام الماضي إعادة إطلاق علامتها التجارية الجديدة بعد أن كانت تحمل في السابق اسم Toll Global Express . تذاكر بطولة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™ متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/Tickets، وقد تم إلى حد الآن بيع أكثر من 750 ألف تذكرة لأول نسخة تستضيفها دولتان من اتحادين قاريين في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات FIFA.