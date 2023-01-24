adidas تكشف النقاب عن الكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات FIFA ٢٠٢٣™

تم الكشف عن "OCEAUNZ" باعتبارها الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم للسيدات FIFA ٢٠٢٣™

تتميّز كرة القدم التاسعة على التوالي التي تنتجها adidas لكأس العالم للسيدات FIFA بأحدث تقنيات الكرة المتصلة لتحسين عملية جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمباريات

تصميم كرة المباراة الرسمية مستوحى من المناظر الطبيعية الفريدة للبلدين المضيفين أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا

تم اليوم إطلاق OCEAUNZ، الكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات FIFA ٢٠٢٣™، بعرض مذهل في سيدني/جاديجال بأستراليا، حيث انطلقت الكرة فوق سماء سيدني الشهير بطائرة هليكوبتر قبل أن تحط في حديقة ماركس بارك المطلة على شاطئ بوندي. واستوحت adidas تصميم OCEAUNZ، وهي كرة القدم التاسعة على التوالي التي تنتجها الشركة لكأس العالم للسيدات FIFA، من المناظر الطبيعية الفريدة للبلدين المضيفين، متمثلة في الجبال الشاسعة في أوتياروا نيوزيلاندا واتصال أستراليا بالمحيط الهندي. وتحتفي الكرة بثقافات كل من البلدين المضيفين وتتميز بتصميمات للفنان تشيرني سوتون، وهو من سكان استراليا الأصليين، والفنانة فيونا كوليس من شعب الماوري. والعمل الفني لهذين الفنانين هو أيضاً جزء من هوية العلامة التجارية لكأس العالم للسيدات FIFA 2023، ما وراء العظمة™.

وفي معرض حديثها عن إطلاق OCEAUNZ، قالت الأمينة العامة لـ FIFA فاطمة سامورا: " كرة المباراة الرسمية الرائعة التي ابتكرتها adidas لكأس العالم للسيدات FIFA تعكس التنوع والشمول والتآزر وتناسب موضوعات كأس العالم للسيدات التي تستضيفها لأول مرة على الإطلاق دولتان من اتحادين مختلفين. ستكون هذه النسخة من البطولة متميزة جداً، ومن المؤكد أن الثقافات الغنية لأستراليا وأوتياروا نيوزيلندا، كما تم استحضارها في OCEAUNZ، ستنقل المشجعين والفرق إلى ما وراء العظمة #BeyondGreatness". ويعكس اسم كرة المباراة الرسمية التقاء أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا كدولتين مضيفتين للبطولة. وتتميز OCEAUNZ بنفس تقنية الكرة المتصلة التي تضمنتها الكرة الرسمية لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢. وتوفّر هذه التقنية لحكام الفيديو بيانات دقيقة عن حركة الكرة في الوقت الآني. وبالإضافة إلى توفيره بيانات حول موقع اللاعب واستخدامه الذكاء الاصطناعي، يساهم نظام الكرة المتصلة المبتكر في تقنية التسلل شبه الآلية من FIFA ويقدم معلومات فورية لحكام الفيديو المساعدين للمساعدة في تحسين عملية اتخاذ القرار.

ميزات OCEAUNZ:

CTR-CORE - نواة رائدة داخل الكرة تم تصميمها لتحسين الدقة والاتساق ودعم اللعب السريع والدقيق مع أقصى قدر من الاحتفاظ بالشكل وضغط الهواء.

SPEEDSHELL - يتميز جلد الكرة المصنوع من البولي يوريثين بملمس دقيق وملمس كلي وبشكل لوحة جديدة مكونة من 20 قطعة، بما يعزز من الديناميكا الهوائية.

تقنية الكرة المتصلة CONNECTED BALL TECHNOLOGY - يتضمن نظام معلق في مركز الكرة مستشعر حركة 500 هرتز وحدة قياس قصور ذاتي(IMU) ، مما يوفر رؤية غير مسبوقة لكل عنصر من عناصر حركة الكرة. يتم تشغيل المستشعر بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن، والتي يمكن شحنها عن طريق الحث.