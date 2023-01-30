الأعين شاخصة على مباراة افتتاحية ملحمية لكأس العالم للسيدات بحضور أكثر من 100 ألف متفرّج

تستضيف أوكلاند/تاماكي ماكاوراو حفل ومباراة الافتتاح على ملعب إيدن بارك بتاريخ 20 يوليو/تموز
تأكيد نقل أولى مباريات أستراليا إلى أكبر استاد في سيدني/غاديجال بنفس التاريخ
سيتم طرح تذاكر إضافية لمباراة أستراليا وجمهورية أيرلندا بدءاً من يوم الجمعة 24 فبراير/شباط 2023 عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/Tickets
ستكون المباراة الأولى التي تجري في أستراليا في إطار منافسات كأس العالم للسيدات FIFA ٢٠٢٣™ بمثابة احتفال كروي استثنائي يشهد مواجهة إحدى الدولتين المستضيفتين لمنتخب جمهورية أيرلندا في أكبر استادات البطولة، وهو استاد أستراليا في سيدني/كاديغال، الذي كان مخططاً أن تجري فيه مباريات ضمن الأدوار الإقصائية فقط، ولكن بالنظر إلى الإقبال الكبير على تذاكر المباريات، قرر FIFA نقل مباراة أستراليا الأولى إلى أكبر ملاعب المدينة.
وقد تم الاتفاق على تغيير ملعب هذه المباراة انطلاقاً من الرغبة بإفساح المجال أمام أكبر عدد من الجماهير لحضور اللقاء، بما ينسجم مع التزام FIFA بشعار البطولة "ما وراء العظمة™". وقد تم اتخاذ هذا القرار عقب تقييم شامل لأثر ذلك على البطولة وعملياتها، وبموجب استشارة مفصلة وموافقة كافة الأطراف الفاعلة. ورغم تغيير الملعب، إلا أن تاريخ وتوقيت المباراة لم يتغير وهو 20 يوليو/تموز في تمام الساعة 8 مساءً (بتوقيت أستراليا الشرقي). أما مراسيم حفل افتتاح البطولة والمباراة الافتتاحية التي تجمع بين نيوزيلندا والنرويج، فستجري في ملعب إيدن بارك في أوكلاند/تاماكي ماكاوراو، وتنطلق في السابعة مساءً بتوقيت نيوزيلندا.
وعن هذا التغيير، قالت فاطمة سامورا، الأمينة العامة لـ FIFA: "تتمثل مهمة FIFA بأن يُنظّم هذه السنة أكبر وأفضل بطولة كأس عالم للسيدات في التاريخ، والجماهير – التي تضفي الألوان والشغف والأجواء على الاستادات – ستلعب دوراً جوهرياً في نجاح البطولة. وبموجب ذلك، اتّخذنا قراراً بتمكين أكثر من 100 ألف متفرّج من حضور المباراة الافتتاحية، رغبة منا بأن نفسح المجال أمام المشجعين للانخراط في شهر كروي لن ننساه؛ شهرٌ تُجسِّده بطولة كأس العالم للسيدات FIFA". وسيتم إعلام حاملي التذاكر عبر البريد الإلكتروني بتغيير ملعب المباراة، وستبقى تذاكرهم سارية في الاستاد الجديد. وستُطرح يوم الجمعة 24 فبراير/شباط 2023 تذاكر إضافية لمباراة أستراليا وجمهورية أيرلندا عبر موقع FIFA.com/Tickets بدءاً من منتصف اليوم بتوقيت أستراليا الشرقي/الثانية فجراً بتوقيت أوروبا. وكما كان مخططاً له، ستنتهي المرحلة الثانية من بيع التذاكر يوم الجمعة 3 مارس/آذار 2023، أي قبل مئة يوم من المباراة الافتتاحية. تم تحديث جدول مباريات كأس العالم للسيدات FIFA ٢٠٢٣™.