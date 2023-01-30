الأعين شاخصة على مباراة افتتاحية ملحمية لكأس العالم للسيدات بحضور أكثر من 100 ألف متفرّج

تستضيف أوكلاند/تاماكي ماكاوراو حفل ومباراة الافتتاح على ملعب إيدن بارك بتاريخ 20 يوليو/تموز

تأكيد نقل أولى مباريات أستراليا إلى أكبر استاد في سيدني/غاديجال بنفس التاريخ

سيتم طرح تذاكر إضافية لمباراة أستراليا وجمهورية أيرلندا بدءاً من يوم الجمعة 24 فبراير/شباط 2023 عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/Tickets

ستكون المباراة الأولى التي تجري في أستراليا في إطار منافسات كأس العالم للسيدات FIFA ٢٠٢٣™ بمثابة احتفال كروي استثنائي يشهد مواجهة إحدى الدولتين المستضيفتين لمنتخب جمهورية أيرلندا في أكبر استادات البطولة، وهو استاد أستراليا في سيدني/كاديغال، الذي كان مخططاً أن تجري فيه مباريات ضمن الأدوار الإقصائية فقط، ولكن بالنظر إلى الإقبال الكبير على تذاكر المباريات، قرر FIFA نقل مباراة أستراليا الأولى إلى أكبر ملاعب المدينة.

وقد تم الاتفاق على تغيير ملعب هذه المباراة انطلاقاً من الرغبة بإفساح المجال أمام أكبر عدد من الجماهير لحضور اللقاء، بما ينسجم مع التزام FIFA بشعار البطولة "ما وراء العظمة™". وقد تم اتخاذ هذا القرار عقب تقييم شامل لأثر ذلك على البطولة وعملياتها، وبموجب استشارة مفصلة وموافقة كافة الأطراف الفاعلة. ورغم تغيير الملعب، إلا أن تاريخ وتوقيت المباراة لم يتغير وهو 20 يوليو/تموز في تمام الساعة 8 مساءً (بتوقيت أستراليا الشرقي). أما مراسيم حفل افتتاح البطولة والمباراة الافتتاحية التي تجمع بين نيوزيلندا والنرويج، فستجري في ملعب إيدن بارك في أوكلاند/تاماكي ماكاوراو، وتنطلق في السابعة مساءً بتوقيت نيوزيلندا.

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