FIFA وOptus تتعاونان لدعم الرياضة النسائية وإلهام الجيل القادم

Optus تتعاون مع FIFA كداعم رسمي لكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023

شركة الاتصالات الأسترالية تؤكد من جديد التزامها بالرياضة النسائية وتصبح واحدة من أكبر العلامات التجارية التي تدعم الرياضة النسائية في أستراليا

Optus توسع دعمها للبطولة كداعم لخدمات الاتصالات في أستراليا، جنباً إلى جنب مع الناقل الرسمي Optus Sport أعلن FIFA عن تطور جديد لتعزيز أكبر فعالية رياضية عالمية قادمة، حيث تمت تسمية شركة الاتصالات الأسترالية Optus الداعم الرسمي لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023. وتمثل هذه الشراكة بين FIFA والشركة خطوة مهمة تؤكد من خلالها Optus التزامها بالاستثمار في الرياضة النسائية وإلهام الجيل القادم، وذلك بناءً على دورها كناقل رسمي للبطولة من خلال Optus Sport. ومن خلال توسيع نطاق دعمها للبطولة، تثبت Optus تفانيها في تعزيز الرياضة النسائية، وترسّخ نفسها كواحدة من المناصرين الرائدين للرياضة النسائية في أستراليا. وبصفتها داعماً رسمياً، ستقوم Optus بالترويج لمجموعة خدمات الاتصالات الخاصة بها، إلى جانب الاستفادة من Optus Sport كناقل رسمي لجميع المباريات البالغ عددها 64 مباراة. وتهدف هذه الشراكة إلى إثارة حماسة الأستراليين لهذه الفعالية الرياضية/الثقافية المميزة والمنتظر أن تترك بصمة تظل ذكراها لسنوات قادمة.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة سامورا، الأمين العام لـ FIFA: "يسعدنا أن تنضم Optus إلينا كداعم رسمي لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023. إن التزام هذه الشركة بالرياضة النسائية والدور الذي تلعبه كداعم وناقل رسمي ما هو إلا دليل على تفانيها في تعزيز المساواة بين الجنسين وإلهام الملايين من المشجعين حول العالم. ومعاً، سنعرض المواهب المذهلة والشغف برياضة كرة القدم للسيدات، وسيترك هذا دون شك تأثيراً دائماً على الأجيال القادمة".

من جانبه، قال كاميرون لوبي، رئيس التسويق الاستهلاكي في Optus: "ستكون بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023 بمثابة الاحتفال النهائي بالموهبة الاستثنائية لرياضة كرة القدم للسيدات. وستقدم لاعبات من أعلى المستويات عروضهن على المسرح العالمي، وسيصنعن التاريخ في أكبر فعالية رياضية نسائية من نوعها على الإطلاق".

وأضاف: "بالنسبة للشباب الأسترالي على وجه الخصوص، ستكون هذه البطولة مصدراً للإلهام وميداناً لإثبات القدرات. ستلهم بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023 الجيل القادم ليقول أبناؤه نعم لأحلامهم وليحققوا أشياء عظيمة. وإنه لشرف كبير لنا أن نكون الداعم والناقل الرسمي للبطولة".

ومن المنتظر أن يأسر كأس العالم للسيدات FIFA 2023 ملايين الجماهير في جميع أنحاء العالم، وأن يطلق العنان لروح كرة القدم النسائية ويمهد الطريق لمستقبل رياضي أكثر إشراقاً. ومع Optus كداعم متفاني، تستعد هذه البطولة المميزة لإلهام عدد لا يحصى من المشجعين، ودفع الشباب لملاحقة أحلامهم، وإحداث تغيير إيجابي في قطاع الرياضة النسائية. بدورها، قالت ستف كاتلي، لاعبة أستراليا الدولية وسفيرة Optus: "هذه أهم لحظة تشهدها الرياضة في أستراليا منذ ألعاب سيدني 2000. أتذكر مشاهدة الألعاب عندما كنت طفلة صغيرة واستلهمت حينها الكثير من أولئك الرياضيين".