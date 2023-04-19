Cisco تنضم إلى كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ كمُورِّد رسمي للبنية التحتية الشبكية

ستُستخدَم تكنولوجيا الربط الشبكي التي تقدمها Cisco في المدن التسع المضيفة والملاعب العشرة التي ستستقبل مباريات البطولة

أعلن FIFA عن تعيين شركة Cisco مُورِّداً رسمياً للبنية التحتية الشبكية خلال كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™. وبصفتها داعماً رسمياً للبطولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ستُقدِّم Cisco شبكة آمنة وموثوقة للربط بين جميع نُظم البطولة، من الملاعب والعمليات إلى الجوانب الإدارية والإعلامية.

من المتوقع أن يتابِع منافسات كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ ما لا يقل عن ملياري مشاهد عبر العالم، إذ ستتيح تكنولوجيا الربط الشبكي التي تقدمها Cisco تنظيماً سلساً للبطولة، وهي التي تشتهر بقدرتها على تأمين الربط والحماية في أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية على الصعيد العالمي، حيث ستستفيد المدن التسع المضيفة والملاعب العشرة المخصَّصة لمباريات البطولة من شبكات الربط التي تتيحها الشركة، علماً أن البنية التحتية لبعض تلك الملاعب بُنيت أصلاً وفق معايير Cisco.

وبالإضافة إلى ملاعب البطولة، ستوفر Cisco أيضاً شبكة لربط المواقع الأخرى الضرورية لدعم عمليات البطولة، بما في ذلك مركز البث الدولي، حيث ستوفر خدمةَ IP Fabric لضمان تقديم المحتوى السمعي البصري بدقة عرض 4 كيلو بكسل (4k) على نحو آمن وفعال للجماهير في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة سامورا، الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم: "ستكون كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ حدثاً تاريخياً، ويسعدنا أن تنضم إلينا شركة رائعة أخرى، حيث ستكون Cisco المُورِّد الرسمي للبنية التحتية الشبكية خلال البطولة. وبفضل خبرتها وخدماتها، سنعيش بطولة قائمة على التواصل السلس والربط الآمن".

من جهتها، أوضحت كاري بالين، نائبة رئيس Cisco ومديرة التسويق في الشركة: "لا شك أن كأس العالم للسيدات 2023™ تُعد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، ونحن فخورون بأن شركة Cisco حظيت بالثقة لكي تتولى تقديم خدمات الربط الشبكي وحماية شبكات الاتصال التي سيقوم عليها النظام بأكمله".

وأضافت: "نحن ملتزمون بتوفير سُبل الاتصال لعشاق كرة القدم في شتى أنحاء العالم، كما نعتز بدورنا في دعم لعبة كرة القدم واستخدامها كمنصة لإحداث تأثير إيجابي يستفيد منه اللاعبون والمشجعون على حد سواء".

وضمن اتفاق الرعاية مع Cisco، ستتاح فرصة لفريق مكون حصراً من طالبات محليات لاكتساب خبرات عملية حقيقية من خلال المساعدة في تركيب الشبكة وتقديم الخدمات المتعلقة بها، قبل وأثناء بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، وذلك تحت إشراف أكاديمية Cisco للربط الشبكي التي تُقدِّم دورات تعليمية مجانية في مجال تكنولوجيا المعلومات كما توفر فرصاً لتعزيز المسار الوظيفي.

ويُعتبر دعم Cisco لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ بمثابة شهادة على التزامها المستمر بمواصلة مد جسور التواصل والمساهمة في بناء مستقبل يشمل الجميع، وهي التي تزخر بتجربة واسعة في الأحداث الرياضية والترفيهية عبر العالم، حيث تُقدِّم خدماتها وخبراتها لعدد من الفعاليات والمنظمات والمواقع المرموقة في مختلف أنحاء المعمورة.