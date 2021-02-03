مجموعة QNB داعم رسمي في الشرق الأوسط وأفريقيا والبنك القطري الرسمي لكأس العالم FIFA ٢٠٢٢™

أُعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن مشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في الشرق الأوسط وأفريقيا والبنك القطري الرسمي للبطولة.

وكجزء من امتيازات دوره كداعم رسمي لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، سيحصل QNB على العديد من الحقوق الحصرية التي تؤكد قوة علامته التجارية، والتي سيتم إبرازها خلال مباريات البطولة الدولية التي ستقام في استادات البطولة الثمانية، إضافة إلى جميع ما يتعلق بالبطولة من إعلانات تسويقية وما يصاحبها من فعاليات، كما ستكون المجموعة المزود الوحيد لأجهزة الصراف الآلي خلال البطولة الدولية.

وقال الأمين العام لـFIFA السيدة فاطمة سامورة بهذا الخصوص "مع استمرار التحضيرات لكأس العالم FIFA قطر المقرر إقامتها في العام المقبل؛ نحن سعداء بانضمام QNB إلى مجموعة الشركات التجارية كداعمين إقليميين، إذ تحظى مجموعة QNB بمكانة مرموقة، وذلك لامتلاكها العديد من المرافق والتسهيلات المالية التي تجعلني على يقين تام من أنها ستقدم خدمات غير مسبوقة للجماهير خلال كأس العالم FIFA".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، السيد عبد الله مبارك آل خليفة: "نحن فخورون جداً بالإعلان عن دورنا كداعمين رسميين لكأس العالم FIFA ٢٠٢٢ في الشرق الأوسط وإفريقيا وبكوننا البنك القطري الرسمي لهذه البطولة، وستُثبت علامتنا التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا قدرتها على دعم نجاح هذه النسخة من بطولة كأس العالم ليذكرها العالم على مر الأجيال."

يشار إلى أن مشاركة QNB تشمل أيضا بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ باعتباره البنك القطري الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠™، والتي ستشهد لقاء أفضل الأندية في العالم للتنافس على واحدة من أهم البطولات في كرة القدم للأندية، والمقرر إقامتها في الدوحة في الفترة الممتدة بين 4 و11 فبراير/ شباط 2021.