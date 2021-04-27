شركة Hisense راعي رسمي لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

دخلت شركة التكنولوجيا ذات الشهرة العالمية هايسنس (Hisense) في شراكة مع FIFA لتصبح راعي رسمي لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ولتكون صلة حصرية بين البطولة والجماهير في جميع أنحاء العالم وبطرق جذابة ومميزة.

ستشارك شركة Hisense بعد انضمامها إلى قائمة المنتسبين التجاريين للبطولة القادمة ببرنامج يحوي فرص المشاركة في الموقع ورؤية الشعار عبر مختلف المنصات، إضافة إلى الحملات الإعلانية العالمية، كما يشمل التعاون الذي بدأ منذ سنة 2017 وقبل كأس العالم روسيا 2018 FIFA، إعطاء شركة Hisense فرصة لعرض برامج فيديو يتم تحضيرها عند الطلب وتُخصص لعملائها باستخدام محتويات كأس عالم سابقة، ثم تقدمها عبر منصتها VIDAA المدمجة في أجهزة التلفزيون الذكية.

وقالت الأمينة العامة لـFIFA السيدة فاطمة سامورة "يُسعدني جدا الترحيب بالتحاق شركة Hisense بالركب كراعي رسمي لكأس العالم FIFA، كما تسرّنا الشراكة مع هذه العلامة التجارية المرموقة دولياً والتي تتمتع بحضور متزايد في سوق الرياضة."

وأضافت "يركّز FIFA وHisense على التكنولوجيا والابتكار ومنح الجماهير أفضل تجربة ممكنة، وأنا على ثقة بأن هذا التعاون سيدعم الأهداف العالمية للمؤسستين وسيساهم في نجاح بطولة العام القادم التي ستكون رائعة بلا شك."

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة Hisense، السيد جيا شاوكيان "يمثّل الاستثمار المستمر في الأحداث الرياضية العالمية هدفاً سطرّته Hisense لترفع من علامتها التجارية في العالم،" مُضيفاً "وهذا ما سيساعد Hisense في بناء علاقات أقوى مع المستهلكين العالميين ويسرّع عجلة انتشار علامة الشركة في العالم، كما أنه سيخلق قاعدة صلبة لـHisense حتى تتمكّن من التنافس مع العلامات التجارية الأكثر ابتكاراً وريادة في العالم، ولتصبح هي أيضاً علامة تجارية عالمية رائدة."

ووفقاً للأبحاث المنجزة حول البطولة، فقد عززّت رعاية كأس العالم روسيا 2018 FIFA™ الوعي بتلفزيون Hisense في الصين بنسبة 12% وعالميًا بنسبة 6% مع أثر قوي في المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وروسيا وإسبانيا واليابان.

وتُوظف شركة Hisense أكثر من 90.000 عامل حول العالم، إلى جانب امتلاكها لـ16 مجمّعاً صناعياً و16 مركزاً للبحث والتطوير إضافة إلى نظام بحث وتطوير تعاوني متعدد الجنسيات، وتشمل أعمالها الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية ونُظم المعلومات الذكية وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الخدمات الحديثة، وبالنسبة لمنتجاتها، فإنها تُصدّر إلى أكثر من 160 دولة ومقاطعة، ووفقًا لأبحاث واستشارات مستقلة، فإن شركة Hisense تُعتبر رابع أكبر مصنع تلفزيونات في العالم من حيث شحنات الوحدات (وفقًا لإحصائيات 2020).

تُعتبر بطولة كأس العالم FIFA احتفالاً بكرة القدم العالمية وفرصة بالغة الأهمية للعلامات التجارية من أجل عرض إنجازاتهم التكنولوجية المبتكرة وتعزيز تجربة المشاهدة للمشجعين، لذا تسعى شركة Hisense للابتكار إلى توفير حلول متعددة للاحتياجات المتنوعة للمستهلكين ولتعزيز التنمية الصناعية.