الكشف عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز The Best من FIFA لسنة 2022

أفضل لاعبة كرة قدم (The Best FIFA Women’s Player):

أفضل لاعب كرة قدم (The Best FIFA Men’s Player):

أفضل مدربة (The Best FIFA Women’s Coach):

أفضل مدرب (The Best FIFA Men’s Coach):

أفضل حارسة مرمى (The Best FIFA Women’s Goalkeeper):

أفضل حارس مرمى (The Best FIFA Men’s Goalkeeper):

جائزة بوشكاش لأفضل هدف (The FIFA Puskás Award):

جائزة أفضل مشجع (The Best FIFA Fan Award):

أنصار المنتخب الأرجنتيني (الأرجنتين): توافد أنصار المنتخب الأرجنتيني على قطر بأعداد هائلة لتشجيع منتخبهم الوطني في كأس العالم FIFA، وساهموا في فوز الأرجنتين باللقب، كما اكتظ الملايين في العاصمة بوينس آيرس ترحيبا بعودة أبطالهم مع الكأس الأعرق من قطر.

سهرت لجنتان من الخبراء - إحداهما مختصة في كرة القدم للسيدات والأخرى في كرة القدم للرجال – على اختيار المرشحين في كل فئة. باب التصويت مفتوح الآن! أضحى باب التصويت العام مفتوحا على موقع FIFA+. وسيستمر لغاية الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا من يوم 3 فبراير/ شباط 2023. سيعلن FIFA بداية شهر فبراير/ شباط عن المتأهلين الثلاثة للتصفيات النهائية في كل فئة من الفئات السبع المذكورة أعلاه. تجدون تفاصيل الجوائز وعملية التصويت في وثيقة قواعد التخصيص. لمواكبة آخر أخبار جوائز الأفضل في كرة القدم FIFA لسنة 2022، ما عليكم إلا زيارة موقع FIFA+ وحسابات FIFA على Facebook، وYouTube، وTwitter. يمكنك الانضمام إلى الحوار المتعلق بمن يجب أن يفوز بالجوائز المذكورة أعلاه باستخدام الوسم التالي: #TheBest