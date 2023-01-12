الكشف عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز The Best من FIFA لسنة 2022

تم الإعلان عن القوائم المختصرة للمرشحين المؤهلين للحصول على جوائز الأفضل، وضمّت القوائم لاعبين وحراس مرمى ومدربين وبعض المشجعين، إضافة لأصحاب أفضل الأهداف.
سيكون التصويت عبر موقع FIFA+، ويمكن الإدلاء بالأصوات لغاية 3 فبراير/ شباط 2023.
اختارت لجنتان من الخبراء مجموعة من اللاعبين والمدربين وحراس المرمى المرشحين للفوز بجوائز الأفضل في كرة القدم FIFA™ لسنة 2022.
أعلن FIFA عن تفاصيل هذه القوائم المختصرة. يمكنكم الاطلاع على قوائم المرشحين أدناه، حيث تم ذكرهم بالترتيب الأبجدي:
أفضل لاعبة كرة قدم (The Best FIFA Women’s Player):
أيتانا بونماتي: إسبانيا / نادي برشلونة (Spain / FC Barcelona).
ديبنيا: البرازيل / نادي نورث كارولينا كوراج (Brazil / North Carolina Courage).
جيسي فليمينغ: كندا / نادي تشيلسي للسيدات (Canada / Chelsea FC Women).
آدا هيغربرغ: النرويج / نادي أولمبيك ليون (Norway / Olympique Lyonnais).
سام كير: أستراليا / نادي تشيلسي للسيدات (Australia / Chelsea FC Women).
بيث ميد: إنجلترا / نادي أرسنال للسيدات (England / Arsenal WFC).
فيفيان ميديما: هولندا / نادي أرسنال للسيدات (Netherlands / Arsenal WFC).
أليكس مورغان: الولايات المتحدة الأمريكية / أورلاندو برايد / نادي سان دييغو ويف (USA / Orlando Pride / San Diego Wave).
لينا أوبيردورف: ألمانيا / نادي فولفسبورغ للسيدات (Germany / VfL Wolfsburg).
ألكسندرا بوب: ألمانيا / نادي فولفسبورغ للسيدات (Germany / VfL Wolfsburg).
أليكسيا بوتيلاس: إسبانبا / نادي برشلونة (Spain / FC Barcelona).
ويندي رونار: فرنسا / نادي أولمبيك ليون (France / Olympique Lyonnais).
كيرا والش: إنجلترا / نادي مانشستر سيتي للسيدات / نادي برشلونة (England / Manchester City WFC / FC Barcelona).
ليا ويليامسون: إنجلترا / نادي أرسنال للسيدات (England / Arsenal WFC).
أفضل لاعب كرة قدم (The Best FIFA Men’s Player):
خوليان ألفاريز: الأرجنتين / ريفر بليت / نادي مانشستر سيتي (Argentina / River Plate / Manchester City FC).
جود بيلينغهام: إنجلترا / نادي بوروسيا دورتموند 09 (England / BV Borussia 09 Dortmund).
كريم بنزيما: فرنسا / نادي ريال مدريد (France / Real Madrid CF).
كيفين دي بروين: بلجيكا / نادي مانشستر سيتي (Belgium / Manchester City FC).
إيرلينغ هالاند: النرويج / نادي بوروسيا دورتموند 09 / نادي مانشستر سيتي (Norway / BV Borussia 09 Dortmund / Manchester City FC).
أشرف حكيمي: المغرب / نادي باريس سان جيرمان (Morocco / Paris Saint-Germain FC).
روبرت ليفاندوفيسكي: بولندا / نادي بايرن ميونخ / نادي برشلونة (Poland / FC Bayern München / FC Barcelona).
ساديو ماني: السنغال / نادي ليفربول / نادي بايرن ميونخ (Senegal / Liverpool FC / FC Bayern München).
كيليان مبابي: فرنسا / نادي باريس سان جيرمان (France / Paris Saint-Germain FC).
ليونيل ميسي: الأرجنتين / نادي باريس سان جيرمان (Argentina / Paris Saint-Germain FC).
لوكا مودريتش: كرواتيا / نادي ريال مدريد (Croatia / Real Madrid CF).
نيمار: البرازيل / نادي باريس سان جيرمان (Brazil / Paris Saint-Germain FC).
محمد صلاح: مصر / نادي ليفربول (Egypt / Liverpool FC).
فينيسيوس جونيور: البرازيل / نادي ريال مدريد (Brazil / Real Madrid CF).
أفضل مدربة (The Best FIFA Women’s Coach):
سونيا بومباستور: فرنسا / نادي أولمبيك ليون (France / Olympique Lyonnais).
إيما هايز: إنجلترا / نادي تشيلسي للسيدات (England / Chelsea FC Women).
بيف بريستمان: إنجلترا / المنتخب الكندي (England / Canadian National Team).
بيا سونداج: السويد / المنتخب البرازيلي (Sweden / Brazilian National Team).
مارتينا فوس تكلينبورغ: ألمانيا / المنتخب الألماني (Germany / German National Team).
سارينا ويغمان: هولندا / المنتخب الإنجليزي (Netherlands / English National Team).
أفضل مدرب (The Best FIFA Men’s Coach):
كارلو أنشيلوتي: إيطاليا / ريال مدريد (Italy / Real Madrid CF).
ديدييه ديشان: فرنسا / المنتخب الفرنسي (France / French National Team).
بيب غوارديولا: إسبانيا / نادي مانشستر سيتي (Spain / Manchester City FC).
وليد الركراكي: المغرب / نادي الوداد / المنتخب المغربي (Morocco / Wydad AC / Moroccan National Team).
ليونيل سكالوني: الأرجنتين / المنتخب الأرجنتيني (Argentina / Argentinian National Team).
أفضل حارسة مرمى (The Best FIFA Women’s Goalkeeper):
آن كاترين بيرغر: ألمانيا / نادي تشيلسي للسيدات (Germany / Chelsea FC Women)
ماري إيربس: إنجلترا / نادي مانشستر يونايتد للسيدات (England / Manchester United WFC).
كريستيان إندلر: تشيلي / نادي أولمبيك ليون (Chile / Olympique Lyonnais).
ميرل فرومز: ألمانيا / نادي إينتراخت فرانكفورت / نادي فولفسبورغ للسيدات (Germany / Eintracht Frankfurt / VfL Wolfsburg).
أليسا ناهر: الولايات المتحدة الأمريكية / نادي شيكاغو ريد ستارز (USA / Chicago Red Stars).
ساندرا بانوس غارسيا فيلاميل: إسبانيا / نادي برشلونة (Spain / FC Barcelona).
أفضل حارس مرمى (The Best FIFA Men’s Goalkeeper):
أليسون بيكر: البرازيل / نادي ليفربول (Brazil / Liverpool FC).
ياسين بونو: المغرب / نادي إشبيلية (Morocco / Sevilla FC).
تيبو كورتوا: بلجيكا / نادي ريال مدريد (Belgium / Real Madrid CF).
إيدرسون: البرازيل / نادي مانشستر سيتي (Brazil / Manchester City FC).
إميليانو مارتينيز: الأرجنتين / نادي أستون فيلا (Argentina / Aston Villa FC).
جائزة بوشكاش لأفضل هدف (The FIFA Puskás Award):
ماريو بالوتيلي (إيطاليا): أضنة دمير سبور ضد نادي جوزتيبي الرياضي (Adana Demirspor v. Göztepe Spor Kulübü)، دوري السوبر، 22 مايو/ أيار 2022.
أماندين هنري (فرنسا): نادي برشلونة ضد نادي أولمبيك ليون (FC Barcelona v. Olympique Lyonnais)، دوري أبطال أوروبا للسيدات، 21 مايو/ أيار 2022.
تيو هيرنانديز (فرنسا): نادي ميلان ضد نادي أتالانتا (AC Milan v. Atalanta Bergamasca Calcio)، دوري الدرجة الأولى، 15 مايو/ أيار 2022.
ألو كول (أستراليا): منتخب العراق تحت 23 سنة ضد منتخب أستراليا تحت 23 سنة (Iraq U23 v. Australia U23)، كأس آسيا تحت 23 سنة، 4 يونيو/ حزيران 2022.
كيليان مبابي (فرنسا): الأرجنتين ضد فرنسا، (Argentina v. France)، كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
فرانسيسكو غونزاليس ميتيلي (الأرجنتين): نادي أتلتيكو سنترال قرطبة ضد نادي أتلتيكو روزاريو سنترال (Club Atlético Central Córdoba v. Club Atlético Rosario Central)، الدوري الممتاز، 1 أغسطس/ آب 2022.
مارسين أوليكسي (بولندا): وارتا بوزنان ضد ستال رزيسزو (Warta Poznań v. Stal Rzeszów)، دوري مودا اكستراكلاسا البولندي، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
سلمى بارالويلو (إسبانيا): نادي برشلونة ضد نادي فياريال (FC Barcelona v. Villarreal CF)، الدوري الإسباني للسيدات، 2 أبريل/ نيسان 2022.
ديميتري باييت (فرنسا): نادي أولمبيك مرسيليا ضد نادي باوك ثيسالونيكي (Olympique de Marseille v. PAOK Thessaloniki FC)، دوري المؤتمر الأوروبي UEFA، 7 أبريل/ نيسان 2022.
ريتشارليسون (البرازيل): البرازيل ضد صربيا (Brazil v. Serbia)، كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
أليسيا روسو (إنجلترا): إنجلترا - السويد (England v. Sweden)، بطولة أمم أوروبا للسيدات 2022، 26 يوليو/ تموز 2022.
جائزة أفضل مشجع (The Best FIFA Fan Award):
عبد الله السالمي (السعودية): سافر عبد الله السالمي سيرًا على الأقدام من مسقط رأسه بمدينة جدة إلى دولة قطر، قاطعًا الصحراء السعودية ليدعم منتخب بلاده الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العالم FIFA.
أنصار المنتخب الأرجنتيني (الأرجنتين): توافد أنصار المنتخب الأرجنتيني على قطر بأعداد هائلة لتشجيع منتخبهم الوطني في كأس العالم FIFA، وساهموا في فوز الأرجنتين باللقب، كما اكتظ الملايين في العاصمة بوينس آيرس ترحيبا بعودة أبطالهم مع الكأس الأعرق من قطر.
أنصار المنتخب الياباني (اليابان): تحصّل مشجعو المنتخب الياباني على تقدير عالمي بعد مشاركتهم في تنظيف استادات كأس العالم بعد كل مباراة لمنتخبهم.
سهرت لجنتان من الخبراء - إحداهما مختصة في كرة القدم للسيدات والأخرى في كرة القدم للرجال – على اختيار المرشحين في كل فئة. باب التصويت مفتوح الآن! أضحى باب التصويت العام مفتوحا على موقع FIFA+. وسيستمر لغاية الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا من يوم 3 فبراير/ شباط 2023. سيعلن FIFA بداية شهر فبراير/ شباط عن المتأهلين الثلاثة للتصفيات النهائية في كل فئة من الفئات السبع المذكورة أعلاه. تجدون تفاصيل الجوائز وعملية التصويت في وثيقة قواعد التخصيص. لمواكبة آخر أخبار جوائز الأفضل في كرة القدم FIFA لسنة 2022، ما عليكم إلا زيارة موقع FIFA+ وحسابات FIFA على Facebook، وYouTube، وTwitter. يمكنك الانضمام إلى الحوار المتعلق بمن يجب أن يفوز بالجوائز المذكورة أعلاه باستخدام الوسم التالي: #TheBest